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США планируют ужесточить санкции против Сирии в обход Совета Безопасности ООН
Новости США. Это произойдет, если в организации не будет принято соответствующее решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вашингтон рассчитывает усилить «стратегию изоляции» Сирии с помощью своих союзников в Европе и Азии. Толчком к ужесточению санкций послужил отказ правительства этой страны от работы над проектом новой конституции.
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Новости США. Это произойдет, если в организации не будет принято соответствующее решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон рассчитывает...
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