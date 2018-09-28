США планируют ужесточить санкции против Сирии в обход Совета Безопасности ООН

Новости США. Это произойдет, если в организации не будет принято соответствующее решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Вашингтон рассчитывает усилить «стратегию изоляции» Сирии с помощью своих союзников в Европе и Азии. Толчком к ужесточению санкций послужил отказ правительства этой страны от работы над проектом новой конституции.