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В Барселоне полиция применила силу против протестующих каталонцев
Новости Испании. Манифестация проходила на площади Святого Иакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там же параллельно шла демонстрация каталонских полицейских, приуроченная к первой годовщине референдума о независимости региона. Сторонники разрыва с Испанией стали вести себя слишком шумно, так что каталонским правоохранителям пришлось вмешаться и навести порядок.
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Новости Испании. Манифестация проходила на площади Святого Иакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там же параллельно шла демонстрация каталонских...
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