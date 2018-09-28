В Барселоне полиция применила силу против протестующих каталонцев

Новости Испании. Манифестация проходила на площади Святого Иакова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Там же параллельно шла демонстрация каталонских полицейских, приуроченная к первой годовщине референдума о независимости региона. Сторонники разрыва с Испанией стали вести себя слишком шумно, так что каталонским правоохранителям пришлось вмешаться и навести порядок.