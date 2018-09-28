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В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих: три человека получили ранения
Новости Германии. Все раненые госпитализированы. Медики утверждают, что их жизням ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атака произошла в городе Равенсбург. На городской площади мужчина без предупреждения набросился на людей с холодным оружием. Находившиеся поблизости полицейские быстро задержали нападавшего. Его мотив пока неясен.
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Новости Германии. Все раненые госпитализированы. Медики утверждают, что их жизням ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атака произошла...
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