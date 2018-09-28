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«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

29.09.2018 20:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Километры торговых рядов, сотни творческих коллективов – все это праздник урожая. Минская область справляет «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

Она единственная в республике в этот непростой для аграриев год собрала свыше миллиона тонн зерна. Техника и сейчас работает в поле, но у лучших механизаторов нашлось время и для праздника. Награждение лидеров областного соревнования и шествие победителей по обновленным улицам Мяделя стали своеобразным прологом фестиваля, который продолжается и в эти минуты.

«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

Все подробности того, как прошел праздник и с какими результатами заканчивают сельскохозяйственный год в Минской области, наши корреспонденты расскажут в итоговой информационной программе «Неделя».

«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

В эфир выйдет и интервью с председателем Миноблисполкома. Анатолий Исаченко расскажет о том, какова цена нынешнего каравая и к чему стремятся аграрии региона, который по праву считается житницей Беларуси.

«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

Юлия Бешанова, СТВ:
Каравай – он из чего, кроме муки? Какие составляющие успешной уборочной?

«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Каравай складывается из многих факторов. Прежде всего, это трудолюбие наших людей: сюда вложена частичка души. Это не обязательно тот комбайнер, который был за штурвалом комбайна. Это и животновод, который был на ферме, это и полевод, и тот, кто пахал. Все трудились на этот урожай. Нельзя, конечно, не сказать о специалистах: агрономах, инженерах, руководителях хозяйств. Все работали на этот хлеб, все без исключения.

Смотрите 30 сентября программу «Неделя» в 19:30.

 
 
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Новости Беларуси. Километры торговых рядов, сотни творческих коллективов – все это праздник урожая. Минская область справляет «Дожинки», сообщили в программе...
 
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