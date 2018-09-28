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«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»
Новости Беларуси. Километры торговых рядов, сотни творческих коллективов – все это праздник урожая. Минская область справляет «Дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она единственная в республике в этот непростой для аграриев год собрала свыше миллиона тонн зерна. Техника и сейчас работает в поле, но у лучших механизаторов нашлось время и для праздника. Награждение лидеров областного соревнования и шествие победителей по обновленным улицам Мяделя стали своеобразным прологом фестиваля, который продолжается и в эти минуты.
Все подробности того, как прошел праздник и с какими результатами заканчивают сельскохозяйственный год в Минской области, наши корреспонденты расскажут в итоговой информационной программе «Неделя».
В эфир выйдет и интервью с председателем Миноблисполкома. Анатолий Исаченко расскажет о том, какова цена нынешнего каравая и к чему стремятся аграрии региона, который по праву считается житницей Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Смотрите 30 сентября программу «Неделя» в 19:30.
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«Все работали на этот хлеб»: как Минская область подошла к «Дожинкам»? Анонс итоговой программы «Неделя»
Новости Беларуси. Километры торговых рядов, сотни творческих коллективов – все это праздник урожая. Минская область справляет «Дожинки», сообщили в программе...
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