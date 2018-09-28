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Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области
Новости Беларуси. На полигоне под Брестом впервые будут десантировать тяжелую технику. В эти дни здесь проходит очередной этап совместного белорусско-российского тактического учения «крылатой пехоты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воинский эшелон с личным составом, вооружением и техникой парашютно-десантного батальона России прибыл ровно за неделю до старта активной фазы. Планируется, что российская сторона представит на маневрах группу из 300 человек и больше 70 единиц техники, в том числе самолеты Ил-76МД.
Десантники союзных государств отработают поиск, блокирование и уничтожение условного противника. Тем самым будут подведены итоги совместной подготовки войск за 2018 год.
Сергей Серпухов, заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии России:
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Активная фаза тренировки стартует в понедельник и продлится пять дней. В плане – преодоление водных преград, десантирование личного состава и тяжелой техники. Всего в совместном тактическом учении примет участие 1500 военнослужащих.
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Новости Беларуси. На полигоне под Брестом впервые будут десантировать тяжелую технику. В эти дни здесь проходит очередной этап совместного белорусско-российского...
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