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Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

29.09.2018 20:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На полигоне под Брестом впервые будут десантировать тяжелую технику. В эти дни здесь проходит очередной этап совместного белорусско-российского тактического учения «крылатой пехоты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

Воинский эшелон с личным составом, вооружением и техникой парашютно-десантного батальона России прибыл ровно за неделю до старта активной фазы. Планируется, что российская сторона представит на маневрах группу из 300 человек и больше 70 единиц техники, в том числе самолеты Ил-76МД.

Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

Десантники союзных государств отработают поиск, блокирование и уничтожение условного противника. Тем самым будут подведены итоги совместной подготовки войск за 2018 год.

Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

Сергей Серпухов, заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии России:
Наше соединение в первый раз прибывает на такие учения в Беларусь. В прошлом году мы у себя соединение принимали военнослужащих Республики Беларусь. Действовали на совместных учениях, это было в Рязанской области. Военнослужащие Беларуси показали себя с высокой стороны на всех этапах: на десантировании, на боевых действиях. Поэтому оценки получили только высокие.

Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
В ходе учения мы отработаем основные вопросы. Это ведение контрдиверсионных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. За основу мы взяли лесисто-болотистую местность.

Учение белорусских и российских десантников пройдёт в 6 районах Брестской области

Активная фаза тренировки стартует в понедельник и продлится пять дней. В плане – преодоление водных преград, десантирование личного состава и тяжелой техники. Всего в совместном тактическом учении примет участие 1500 военнослужащих.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. На полигоне под Брестом впервые будут десантировать тяжелую технику. В эти дни здесь проходит очередной этап совместного белорусско-российского...
 
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