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«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения

29.09.2018 20:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Современные направления развития медицины: в Бресте прошел саммит по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения

К дискуссии белорусских врачей присоединились специалисты из Польши и Франции. Иностранные коллеги поделились опытом в хирургии, онкологии и трансплантологии.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения

Дариуш Оленски, директор Воеводской специализированной больницы (Польша):
Мы тесно сотрудничаем с Брестской областной больницей уже очень долго, может, 7-8 лет. Начиналось все с совместного проекта по кардиологии, который мы успешно реализовали. Его бюджет составлял около 8 миллионов евро.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения

Жильбер Массард, руководитель отделения клиники Университетского госпиталя Страсбурга (Франция):
То, что мы видели, нам очень нравилось. С одной стороны оборудование, больницы и инфраструктура, с другой стороны – профессионализм не только врачей, но и медсестер, санитарок. Уровень совсем достойный по европейским стандартам.

«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения

Подобный форум в Беларуси состоялся впервые – раньше такие встречи проходили в Польше. По итогам саммита участники подписали договор о трансграничном сотрудничестве.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Современные направления развития медицины: в Бресте прошел саммит по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
 
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