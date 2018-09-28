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«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения
Новости Беларуси. Современные направления развития медицины: в Бресте прошел саммит по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К дискуссии белорусских врачей присоединились специалисты из Польши и Франции. Иностранные коллеги поделились опытом в хирургии, онкологии и трансплантологии.
Дариуш Оленски, директор Воеводской специализированной больницы (Польша):
Жильбер Массард, руководитель отделения клиники Университетского госпиталя Страсбурга (Франция):
Подобный форум в Беларуси состоялся впервые – раньше такие встречи проходили в Польше. По итогам саммита участники подписали договор о трансграничном сотрудничестве.
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«Уровень достойный по европейским стандартам»: в Бресте прошёл международный саммит по вопросам здравоохранения
Новости Беларуси. Современные направления развития медицины: в Бресте прошел саммит по вопросам здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К...
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