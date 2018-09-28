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«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

29.09.2018 20:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске самом разгаре сезон сельхозярмарок. В эти выходные возле «Чижовка-Арены» продукцию с приставкой «эко» предлагает Могилевская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

Фермеры и организации потребкооперации привезли в столицу самый широкий ассортимент: мясную, рыбную и молочную продукцию, мед, консервацию и сотни тонн живых витаминов – фруктов и овощей.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

Великолепная организация вообще и, конечно, праздничный день. Суббота, светло, солнечно – все с настроением.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

Топленого масла нигде нет, а тут есть. Я в прошлом году брала в банках, очень хорошее.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
У нас нет ни одного грамма какого-то импортного товара. Отсюда не увозим почти ничего, 100 % продаж проходит на этих ярмарках. Два дня такого ударного труда, и наши холодильники остаются пустыми.

«Топлёного масла нигде нет, а тут есть»: возле «Чижовка-Арены» проходит большая сельхозярмарка

В осенние выходные у каждой области будет возможность «показать товар лицом». А завершится сезон в начале ноября ярмаркой с участием всех регионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске самом разгаре сезон сельхозярмарок. В эти выходные возле «Чижовка-Арены» продукцию с приставкой «эко» предлагает Могилевская область,...
 
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