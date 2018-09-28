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Погода троллит белорусов: в понедельник до +18°С
В последние выходные сентября и начале октября преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного давления — в основном будет без осадков/
Как сообщают синоптики, ночь будет холодной и на большей части территории страны при ясном небе ожидаются заморозки до 0…-4°С, лишь по северу, где будет больше облаков, температура воздуха будет +1...4°С, максимальная температура днем составит +9…15°С.
1 октября, в понедельник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1...6°С, по югу местами заморозки до 0...-3°С, максимальная температура днем +12...18°С.
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В последние выходные сентября и начале октября преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного давления — в основном будет без...
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