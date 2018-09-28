Они не пьют? В Иране зафиксировано массовое отравление алкоголем









По данным агентства, отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.





"Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", — сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, слова которого приводит агентство.





Руководитель скорой помощи отметил, что 217 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.





Согласно рассказам людей, побывавших в Иране, алкоголь в этой стране очень строго запрещен. Но найти его можно, так как существует "черный рынок" алкоголя. Водка и виски стоят от 50 долларов. Правда, гарантий, что это не метиловый спирт, никто не дает, что и доказывает последнее трагическое происшествие.



