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Они не пьют? В Иране зафиксировано массовое отравление алкоголем

29.09.2018 20:35 — Разное | Партизан  
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По меньшей мере 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране, где употребление алкоголя запрещено законом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство ISNA со ссылкой на службу спасения.



По данным агентства, отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

"Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга", — сообщил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд, слова которого приводит агентство.

Руководитель скорой помощи отметил, что 217 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.

Согласно рассказам людей, побывавших в Иране, алкоголь в этой стране очень строго запрещен. Но найти его можно, так как существует "черный рынок" алкоголя. Водка и виски стоят от 50 долларов. Правда, гарантий, что это не метиловый спирт, никто не дает, что и доказывает последнее трагическое происшествие.


 
 
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По меньшей мере 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране, где употребление алкоголя запрещено законом. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает...
 
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