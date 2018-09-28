Брестчанин провалился в трещину на глубину 15 метров. Его спасли

Юрий Кожухов на вершине ледника Суфруджу. Источник: https://vk.com/





Альпиниста из Бреста Юрия Кожухова завалило ледовыми кусками и спрессовало снегом на глубине 15 метров.





Несчастный случай в горах произошел 21 сентября. Туристы совершали восхождение на гору Белалакая в составе туристической группы из трех человек.

«При переходе со скал на ледник по перилам я обрушил большой ледовый мост и ушел маятником в ранктлюфт. Был завален ледовыми кусками и спрессован снегом на глубине 15 метров… поломал таз, ребра, переохлаждение… Через час меня выкопали моя жена и друг Миша», – рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пострадавший Юрий Кожухов.





Юрий Кожухов – альпинист с более чем 20-летним стажем. На его счету почти 150 восхождений. На чемпионате Беларуси по альпинизму в 2017 году его команда завоевала первое место. Сейчас он работает в российском клубе путешественников «Ветер Свободы» в одной команде с ведущим «В мире животных» Николаем Дроздовым.





Информация о происшествии в горах поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике в 11.00 21 сентября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Для оказания помощи на место выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России в количестве 4 человек, местного аварийно-спасательного формирования – 4 человека. В 15.30 21 сентября из города Минеральные Воды для помощи пострадавшим вылетел вертолет МЧС России.





Работы по извлечению альпиниста из трещины проводились в особо опасных условиях в ночное время. Пострадавшему оказана первая медицинская помощь.









В 07.55 22 сентября вертолет Ми-8 МЧС России с пострадавшим приземлился на вертолетной площадке города Черкесска. Мужчина передан врачам территориального центра медицины катастроф для транспортировки в Карачаево-Черкесскую Республиканскую клиническую больницу.





Днем 28 сентября Брий Кожухов написал на своей странице в ВК: «Чувствую себя лучше. Но буду лежать еще минимум 2 месяца. Страхуйтесь надежнее!»









Всего в проведении поисково-спасательных работ были задействованы 13 человек и 2 единицы техники, из них от МЧС России 9 человек, 1 единица техники. Кроме того, был задействован вертолет МЧС России – Ми-8.



