|
Тренер "Днепра" пока не хочет выносить сор из избы
Главный тренер «Днепра» Сергей Литовченко подвел итоги матча против «Минска» (0:4).
– Комментировать, по большому счету, нечего. Сыгранная команда соперника нас полностью переиграла. Можно все простить, но равнодушие – очень тяжело. Наверное, после таких игр и тренеры подают в отставку. Поэтому будем с руководством клуба встречаться. Мне кажется, здесь и Гвардиола не наладил бы дела в нынешней ситуации.. Львиная доля футболистов по ряду причин сегодня не играла. И изменения у нас в клубе. Плохо, что у вас в Беларуси нельзя комментировать действия сегодняшнего, скажем так, юбиляра. Мне интересно было бы его комментарий услышать о первых минутах матча. А так, уступили – поздравляем «Минск» с победой. А нам нельзя опускать руки. Будем бороться, пока есть шансы.
– Куда подевалась половина ваших легионеров – Курзенев, Чепурненко, Рудыка?
– Не хотелось бы выносить сор из избы. Скажем так, по ряду причин. Кто-то – по спортивному принципу, кто-то – по другим моментам. Будет возможность – огласим.
Литовченко возглавил «Днепр» в августе. После его назначения команда провела 6 матчей в чемпионате и набрала 2 очка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Днепра» Сергей Литовченко подвел итоги матча против «Минска» (0:4).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)