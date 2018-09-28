– Комментировать, по большому счету, нечего. Сыгранная команда соперника нас полностью переиграла. Можно все простить, но равнодушие – очень тяжело. Наверное, после таких игр и тренеры подают в отставку. Поэтому будем с руководством клуба встречаться. Мне кажется, здесь и Гвардиола не наладил бы дела в нынешней ситуации.. Львиная доля футболистов по ряду причин сегодня не играла. И изменения у нас в клубе. Плохо, что у вас в Беларуси нельзя комментировать действия сегодняшнего, скажем так, юбиляра. Мне интересно было бы его комментарий услышать о первых минутах матча. А так, уступили – поздравляем «Минск» с победой. А нам нельзя опускать руки. Будем бороться, пока есть шансы.





– Куда подевалась половина ваших легионеров – Курзенев, Чепурненко, Рудыка?





– Не хотелось бы выносить сор из избы. Скажем так, по ряду причин. Кто-то – по спортивному принципу, кто-то – по другим моментам. Будет возможность – огласим.





Литовченко возглавил «Днепр» в августе. После его назначения команда провела 6 матчей в чемпионате и набрала 2 очка.



