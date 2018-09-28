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Тренер "Днепра" пока не хочет выносить сор из избы

29.09.2018 20:18 — Разное | Партизан  
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Главный тренер «Днепра» Сергей Литовченко подвел итоги матча против «Минска» (0:4).

– Комментировать, по большому счету, нечего. Сыгранная команда соперника нас полностью переиграла. Можно все простить, но равнодушие – очень тяжело. Наверное, после таких игр и тренеры подают в отставку. Поэтому будем с руководством клуба встречаться. Мне кажется, здесь и Гвардиола не наладил бы дела в нынешней ситуации.. Львиная доля футболистов по ряду причин сегодня не играла. И изменения у нас в клубе. Плохо, что у вас в Беларуси нельзя комментировать действия сегодняшнего, скажем так, юбиляра. Мне интересно было бы его комментарий услышать о первых минутах матча. А так, уступили – поздравляем «Минск» с победой. А нам нельзя опускать руки. Будем бороться, пока есть шансы.

– Куда подевалась половина ваших легионеров – Курзенев, Чепурненко, Рудыка?

– Не хотелось бы выносить сор из избы. Скажем так, по ряду причин. Кто-то – по спортивному принципу, кто-то – по другим моментам. Будет возможность – огласим.

Литовченко возглавил «Днепр» в августе. После его назначения команда провела 6 матчей в чемпионате и набрала 2 очка. 


 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Днепра» Сергей Литовченко подвел итоги матча против «Минска» (0:4).
 
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