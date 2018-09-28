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Белоруска Соболенко выиграла престижный турнир в Ухане
29.09.2018 21:25 — Разное | Ежедневник
Призом за победу на данный момент лучшей теннисистке Беларуси (11-е место в рейтинге с начала следующей недели ) станут 503,725 тыс. долларов.
В финале международного турнира Арина Соболенко в двух сетах обыграла эстонку Анетт Контавейт – 6:3, 6:3.
Также белоруска обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро, украинку Элину Свитолину, американку Софьи Кенин, словацкую теннисистку Доминику Цибулкову и австралийку Эшли Барти.
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Призом за победу на данный момент лучшей теннисистке Беларуси (11-е место в рейтинге с начала следующей недели ) станут 503,725 тыс. долларов.
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