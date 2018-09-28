Люди не успели убежать с пляжа

Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло недалеко от острова Сулавеси.Следом на город Палу обрушилось цунами с высотой волн около 2 метров. Власти сообщают о том, что число погибших приближается к 400. Большинство из них попросту не успело убежать с пляжей. Подробности — в видео.