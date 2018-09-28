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Арина Соболенко выиграла турнир в Ухане, завоевав второй титул в карьере

29.09.2018 20:50 — Разное | UDF  
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Фото: twitter.com/WTA
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в финале соревнований в Ухане (призовой фонд — 2,74 млн долларов) обыграла эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3. В чемпионской гонке с новой недели Арина расположится на 11-м месте и до конца сезона еще может оказаться в числе топ-8 игроков, которые сыграют на итоговом турнире WTA.

Арина Соболенко (20 WTA) и Анетт Контавейт (27 WTA) до встречи в Ухане ранее не пересекались. На счету каждой из девушек уже был один титул. В нынешнем сезоне эстонка пять раз одолела игроков из топ-10 (Елена Остапенко, Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Петра Квитова, Слоан Стивенс), Соболенко сделала это семь раз.


Матч проходил под диктовку Соболенко, которая играла более разнообразно, нежели соперница, чаще в розыгрышах владела инициативой и играла активно как на задней линии, так и при выходе к сетке. Она старалась быстро забывать собственные промахи, как, например, драйв-воллей в сетку, после которого от негодования уронила ракетку на корт. Арина могла принять на победу в первом сете при счете 5:2, что сделать не удалось. Затем в гейме на подаче она реализовала второй сетбол.

Решающим во второй партии стал седьмой гейм, когда Арина оформила брейк. После она хорошо провела гейм на подаче, а на приеме неудачно сыграла в двух стартовых розыгрышах. Впрочем, Арина выиграла следующие четыре очка: за счет мощного удара при выходе из обороны, кросса справа, атаки у сетки и удара в линию при переводе мяча справа.

Итог поединка, который длился 1 час 11 минут, — 6:3, 6:3 в пользу Соболенко.



Победа принесла 20-летней белоруске 900 очков и призовые в размере 503,725 тыс. долларов.

Отметим, что финал в Ухане стал четвертым для Арины Соболенко в 2018 году и третьим в случае с соревнованиями WTA категории «Премьер». Ранее она дважды уступала в решающих матчах на турнирах в Истбурне и Лугано и победила в Нью-Хейвене.

— Всегда рада приезжать в Китай, потому что каждый раз мне удается добиваться здесь успеха, — отметила Арина в чемпионской речи.



С начала года Арина Соболенко провела 69 матчей, в 47 из которых была лучше соперниц. Она является лидером женского тура по количеству побед в трехсетовых поединках — 20. В live-версии мирового рейтинга Арина уже обогнала Серену Уильямс и с 3110 баллами расположилась на 15-й строчке. В чемпионской гонке Арина также на одно место впереди Уильямс-младшей — 11 место.

 
 
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Первая ракетка Беларуси в финале соревнований в Ухане обыграла эстонку Анетт Контавейт.
 
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