Машинист-инструктор рассказал, что произошло в пятницу в метро между 17.50 и 18.03



Андрей Какошин у того самого состава, который остановился вечером в пятницу между «Октябрьской» и «Площадью Ленина». Сегодня он на линии, снимок сделан 29 сентября. Фото: пресс-служба метрополитена

, машинист-инструктор бригад локомотивных электродепо «Московское», в день происшествия был на смене.— объясняет он.По его словам, когда поезда остановились, в 17 часов 53 минуты включалась приточная вентиляция для обеспечения поступления в тоннель свежего воздуха. В 18 часов 08 минут, после восстановления движения, вентиляция была отключена.Однако как раз в это время, утверждает Андрей Какошин, машинист маршрута № 13 устранил неисправность и доложил диспетчеру о том, что готов самостоятельно продолжить движение. Поэтому поезда снова расцепили.Сотрудники МЧС и специалисты электродепо произвели осмотр технического состояния электропоезда.Сегодня, сообщают в метрополитене, состав работает на линии.Напомним, несмотря на то, что официальный представитель метрополитена заявил, что причиной остановки стала техническая неисправность состава в перегоне между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина», на форумах и в соцсетях обсуждали столкновение составов.написала на почту TUT.BY Алена П.В метрополитене уверяют, что за столкновение люди приняли толчки при сцепке-расцепке составов.Тем временем с TUT.BY связался мужчина, который представился сотрудником метрополитена и пожелал остаться анонимным. Он рассказывает другую версию: