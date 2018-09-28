«Дожинки» в Мяделе: ленд-арт, съедобные платья и рекорды

В Беларуси отмечают праздник урожая «Дожинки». Награждают лучших работников агропромышленного комплекса, проводят ярмарки и концерты творческих коллективов со всей страны, рассказывает корреспондент телеканал «МИР 24» Денис Кошелев.

Уже на подъездах к столице «Дожинок» гостей ждут сюрпризы. У дорог – медведи, мельницы, зайцы. Фантазии – нет предела. Такие соломенные скульптуры придумали японцы и назвали ленд-артом. Идею подхватили и белорусы. Говорят: создает праздничное настроение.

В городке Мяделе, где проводят в этот раз «Дожинки», навели лоск – обновили дороги, отремонтировали жилые дома. Праздник открыли парадом передовиков-хлеборобов, которые ехали со всего Минского региона.

Происходящее напоминало театрализованное представление. Впрочем, никто и не сомневается, что «Дожинки» уже давно стали настоящим фестивалем белорусской культуры, к которому каждый участник готовится основательно. Так, Ольга Орочко украсила свой костюм хмелем, яблоками и рябиной.

На ярмарке можно купить на зиму мешок картошки, кусок сала, попробовать шашлыков или блюда западной кухни.

«Покупатели говорят, то белорусские трдельники даже лучше, чем чешские», – отмечает главный технолог кондитерской компании Светлана Рыбкова.

Каждый производитель пытается привлечь внимание покупателя. Идут на любые уловки. Лучшие диджей сеты – от Минского молокозавода. У стенда фермеров из городка Велейка – едва ли не зоопарк. Можно потрогать кроликов и сфотографироваться с породистым белорусским козлом Филлом.

К «Дожинкам» в Мяделе на живописном берегу озера возвели амфитеатр. Под торжественные речи наградили и опытных механизаторов, и начинающих. Александру – 23, а он уже – передовик в области. Отгрузил рекордное количество тонн зерна.

«Я перевез 1500 тонн зерна на машине ГАЗ-3507. Это много для такой машины», – говорит водитель грузового автомобиля Дмитрий Окульсикий.

Победители жатвы-2018 увезут из столицы «Дожинок» не только грамоты и цветы, но и солидные денежные премии. Лучшие колхозы региона ждет пополнение автопарка. Говорят, подарят новые тракторы. В хорошем хозяйстве – обязательно пригодятся.