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«Дожинки» в Мяделе: ленд-арт, съедобные платья и рекорды
29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают праздник урожая «Дожинки». Награждают лучших работников агропромышленного комплекса, проводят ярмарки и концерты творческих коллективов со всей страны, рассказывает корреспондент телеканал «МИР 24» Денис Кошелев.
Уже на подъездах к столице «Дожинок» гостей ждут сюрпризы. У дорог – медведи, мельницы, зайцы. Фантазии – нет предела. Такие соломенные скульптуры придумали японцы и назвали ленд-артом. Идею подхватили и белорусы. Говорят: создает праздничное настроение.
В городке Мяделе, где проводят в этот раз «Дожинки», навели лоск – обновили дороги, отремонтировали жилые дома. Праздник открыли парадом передовиков-хлеборобов, которые ехали со всего Минского региона.
Происходящее напоминало театрализованное представление. Впрочем, никто и не сомневается, что
На ярмарке можно купить на зиму мешок картошки, кусок сала, попробовать шашлыков или блюда западной кухни.
«Покупатели говорят, то белорусские трдельники даже лучше, чем чешские», – отмечает главный технолог кондитерской компании Светлана Рыбкова.
Каждый производитель пытается привлечь внимание покупателя. Идут на любые уловки. Лучшие диджей сеты – от Минского молокозавода. У стенда фермеров из городка Велейка – едва ли не зоопарк. Можно потрогать кроликов и сфотографироваться с породистым белорусским козлом Филлом.
К «Дожинкам» в Мяделе на живописном берегу озера возвели амфитеатр. Под торжественные речи наградили и опытных механизаторов, и начинающих. Александру – 23, а он уже – передовик в области. Отгрузил рекордное количество тонн зерна.
Победители жатвы-2018 увезут из столицы «Дожинок» не только грамоты и цветы, но и солидные денежные премии. Лучшие колхозы региона ждет пополнение автопарка. Говорят, подарят новые тракторы. В хорошем хозяйстве – обязательно пригодятся.
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На празднике урожая в Беларуси награждают лучших работников агропромышленного комплекса, проводят ярмарки и концерты.
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