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«Нужно работать над техникой и над скоростью»: завершился чемпионат Беларуси по летнему биатлону
Новости Беларуси. Летний сезон для белорусских биатлонистов фактически завершен, уже через пару недель стреляющие лыжники переберутся на снег и начнут подготовку к зимним стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Финишную черту под лыжероллерным этапом подвел чемпионат Беларуси. Турнир 29 сентября завершился в Раубичах.
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Новости Беларуси. Летний сезон для белорусских биатлонистов фактически завершен, уже через пару недель стреляющие лыжники переберутся на снег и начнут подготовку...
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