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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

29.09.2018 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан заинтересованы в создании промышленных коопераций – такое мнение 29 сентября озвучил Александр Лукашенко во время встречи со своим коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Переговоры, которые прошли в самой дружественной атмосфере, были посвящены развитию двухсторонних отношений. В программе – посещение первого сборочного производства белорусской сельхозтехники в Гиссаре, а также экскурсия по уникальным залам Дворца Наций в Душанбе. Корреспондент Евгений Горин с подробностями.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
У вас какая сейчас температура? Дожди, да? Урожай как в этом году?

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Эмомали Рахмон живо интересуется происходящим в Беларуси. В последнее время деловые контакты наших стран сильно активизировались и, похоже, будут только набирать обороты. За последние месяцы это уже второй визит Александра Лукашенко в Душанбе. Взят курс на стратегическое партнерство, в 2017 году товарооборот удвоился.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Эмомали Рахмон:
Ваш официальный визит дал очень мощный импульс нашим двухсторонним отношениям. По тем договоренностям, которые были (достигнуты – прим. ред.) в ходе официального визита – я думаю, что то, что сейчас анализировали, успешно реализуется. Сегодня будем свидетелями того, что открываем этот завод в полном объеме. Обещали, что в этом году будем, начиная с осени,  у вас садить. Уже приезжали, выбрали саженцы. Начинаем создание сада.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Эмомали Рахмон говорит о совместном проекте в садоводстве. В Таджикистане есть пословица: «Сначала цветы, потом – плоды». У наших стран уже есть результаты для следующего шага. Президенты обсуждали, как ускорить реализацию имеющихся договоренностей. Портфель белорусско-таджикских проектов растет, и нужно усиливать эту динамику, выходить на более тесный уровень сотрудничества.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо огромное. Не для протокола это говорю и не для какого-то популизма. Огромное вам спасибо за то радушие и теплоту, с которой вы лично и ваши люди принимаю здесь нас. Со мной приехали обычные люди, которые меня сопровождают. Вчера ходили по Душанбе и отметили: говорят, что таджики похожи на белорусов радушием. Принимают, разговаривают.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Нам с тобой удалось создать атмосферу радушия. Не просто нормального общения народов – радушия друг к другу. Эмомали Шарипович, поверь, такое отношение будет и к таджикам в нашей стране – к этой древней, доброй нации, доброму народу.

Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Кстати, Александр Лукашенко – первый иностранный президент, которого Эмомали Рахмон принимает в новых комнатах и зале деревянной отделки. Помещение появилось в начале сентября и буквально «дышит» сосной, дубом, буком. Ощущения теплого комфорта трудно передать, а вот искусную резьбу по дереву видеокамера может показать во всей красе.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Таджикистанский Дворец Нации считается одной из самых красивых госрезидений в мире. Строился он 8 лет и сочетает как национальные, так и модернистские мотивы. Говорят, что по уникальности архитектуры уступает только американскому Белому дому. Эмомали Рахмон провел Александра Лукашенко по новым залам. Они появились недавно.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Этот – в европейском стиле с греческими колоннами и золотой лепниной.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Эмомали Рахмон:
Не знаю, получился или не получился.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко:
Хороший, хороший.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Пилотный проект Беларуси и Таджикистана в совместной кооперации – сборочное производство тракторов «Беларус» – новая высота сотрудничества. Еще недавно здесь было голое место, а сегодня запустили вторую сборочную линию. Есть шоу-рум, где можно посмотреть и опробовать белорусские машины. Стендовое оборудование заготовлено здесь, из Беларуси ничего не везли.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

И колеса, и металл – все сделано здесь у вас, прямо на этой базе.

Сколько рабочих мест?

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Здесь три линии по семь постов.

Надо расширять. Теперь надо подумать о других механизмах, которые мы можем экспортировать, и о внутреннем рынке. Посчитай, сколько техники импортируем, какие виды. В Душанбе надо строить. Здесь хватит – расширение будет в столице.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Таджикская сторона не против крупного завода по образцу Минского тракторного. Если удастся наладить производственную кооперацию, вырастет и товарооборот. Через Таджикистан Беларусь укрепится в Центральной Азии.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Евгений Горин, СТВ:
Вот этот красный крейсер полей и есть так называемый тропический трактор. Предназначен для климатических условий Афганистана. Работает даже в экстремальную жару. Таких на МТЗ делали последние 15 лет.

Впрочем, не тракторами едиными.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Эмомали Рахмон:
Комбайн зерноуборочный надо посильнее. Лука, картошки чтобы урожай собрать у нас нужна техника. И не только для нас, я еще раз повторяю, и не только трактор. Теперь надо изучать Афганистан.

То есть открывается широкое окно возможностей для белорусских производителей. Вообще есть интерес делать и продавать всю гамму техники для аграриев. Оценочно половину деталей можно производить здесь. Когда это произойдет, цена станет еще более конкурентной. И тогда станут доступнее не только рынки средней Азии, но и Индии.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:
К следующему посевному сезону будет косилка уникальная. Такие делали только в ГДР, больше никто не делал. ГДР кончилась – кончились косилки. Здесь будет единственное место в мире, где будут собирать горные косилки.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Подарок Эмомали Рахмону – сертификат на самую популярную в СНГ модель трактора 82.1, а также его деревянная копия.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Треть сельхозугодий Таджикистана – виноградники. На подворье он растет у каждого огородника. Самым лучшим угощают гостей, а для самых дорогих – читают белорусскую поэзию. Белорусские вышиванки и песни сегодня тоже были неожиданным украшением дня в Таджикистане.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

«Там, где зреет виноград» была сегодня и белорусская делегация: Александр Лукашенко попробовал некоторые сорта. А Эмомали Рахмон показал, как собирают эту ягоду.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

Неформальное общение двух лидеров продолжилось и в аэропорту. Эмомали Рахмон проводил Александра Лукашенко. Белорусский борт номер один вылетел на родину.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан заинтересованы в создании промышленных коопераций – такое мнение 29 сентября озвучил Александр Лукашенко во время...
 
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