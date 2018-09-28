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Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проверили реализацию совместных проектов. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан заинтересованы в создании промышленных коопераций – такое мнение 29 сентября озвучил Александр Лукашенко во время встречи со своим коллегой Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Переговоры, которые прошли в самой дружественной атмосфере, были посвящены развитию двухсторонних отношений. В программе – посещение первого сборочного производства белорусской сельхозтехники в Гиссаре, а также экскурсия по уникальным залам Дворца Наций в Душанбе. Корреспондент Евгений Горин с подробностями.
Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
Эмомали Рахмон живо интересуется происходящим в Беларуси. В последнее время деловые контакты наших стран сильно активизировались и, похоже, будут только набирать обороты. За последние месяцы это уже второй визит Александра Лукашенко в Душанбе. Взят курс на стратегическое партнерство, в 2017 году товарооборот удвоился.
Эмомали Рахмон:
Эмомали Рахмон говорит о совместном проекте в садоводстве. В Таджикистане есть пословица: «Сначала цветы, потом – плоды». У наших стран уже есть результаты для следующего шага. Президенты обсуждали, как ускорить реализацию имеющихся договоренностей. Портфель белорусско-таджикских проектов растет, и нужно усиливать эту динамику, выходить на более тесный уровень сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам с тобой удалось создать атмосферу радушия. Не просто нормального общения народов – радушия друг к другу. Эмомали Шарипович, поверь, такое отношение будет и к таджикам в нашей стране – к этой древней, доброй нации, доброму народу.
Кстати, Александр Лукашенко – первый иностранный президент, которого Эмомали Рахмон принимает в новых комнатах и зале деревянной отделки. Помещение появилось в начале сентября и буквально «дышит» сосной, дубом, буком. Ощущения теплого комфорта трудно передать, а вот искусную резьбу по дереву видеокамера может показать во всей красе.
Таджикистанский Дворец Нации считается одной из самых красивых госрезидений в мире. Строился он 8 лет и сочетает как национальные, так и модернистские мотивы. Говорят, что по уникальности архитектуры уступает только американскому Белому дому. Эмомали Рахмон провел Александра Лукашенко по новым залам. Они появились недавно.
Этот – в европейском стиле с греческими колоннами и золотой лепниной.
Эмомали Рахмон:
Александр Лукашенко:
Пилотный проект Беларуси и Таджикистана в совместной кооперации – сборочное производство тракторов «Беларус» – новая высота сотрудничества. Еще недавно здесь было голое место, а сегодня запустили вторую сборочную линию. Есть шоу-рум, где можно посмотреть и опробовать белорусские машины. Стендовое оборудование заготовлено здесь, из Беларуси ничего не везли.
И колеса, и металл – все сделано здесь у вас, прямо на этой базе.
Сколько рабочих мест?
Здесь три линии по семь постов.
Надо расширять. Теперь надо подумать о других механизмах, которые мы можем экспортировать, и о внутреннем рынке. Посчитай, сколько техники импортируем, какие виды. В Душанбе надо строить. Здесь хватит – расширение будет в столице.
Таджикская сторона не против крупного завода по образцу Минского тракторного. Если удастся наладить производственную кооперацию, вырастет и товарооборот. Через Таджикистан Беларусь укрепится в Центральной Азии.
Евгений Горин, СТВ:
Впрочем, не тракторами едиными.
Эмомали Рахмон:
То есть открывается широкое окно возможностей для белорусских производителей. Вообще есть интерес делать и продавать всю гамму техники для аграриев. Оценочно половину деталей можно производить здесь. Когда это произойдет, цена станет еще более конкурентной. И тогда станут доступнее не только рынки средней Азии, но и Индии.
Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:
Подарок Эмомали Рахмону – сертификат на самую популярную в СНГ модель трактора 82.1, а также его деревянная копия.
Треть сельхозугодий Таджикистана – виноградники. На подворье он растет у каждого огородника. Самым лучшим угощают гостей, а для самых дорогих – читают белорусскую поэзию. Белорусские вышиванки и песни сегодня тоже были неожиданным украшением дня в Таджикистане.
«Там, где зреет виноград» была сегодня и белорусская делегация: Александр Лукашенко попробовал некоторые сорта. А Эмомали Рахмон показал, как собирают эту ягоду.
Неформальное общение двух лидеров продолжилось и в аэропорту. Эмомали Рахмон проводил Александра Лукашенко. Белорусский борт номер один вылетел на родину.
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Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан заинтересованы в создании промышленных коопераций – такое мнение 29 сентября озвучил Александр Лукашенко во время...
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