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Спортивный праздник «Осенний кросс». Фоторепортаж
29.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
В эту субботу, 29 сентября, на Верхнем озере состоялся открытый спортивный праздник «Осенний кросс». Мероприятие проводилось среди предприятий, организаций, школ города и района с приглашением команд Смоленской области.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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В эту субботу, 29 сентября, на Верхнем озере состоялся открытый спортивный праздник «Осенний кросс». Мероприятие проводилось среди предприятий, организаций, школ...
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