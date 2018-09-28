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Фестиваль «Всемирный День Институтов Конфуция в Беларуси» в Горках
29.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Гостей ждали: фотозона с китайскими львами и драконом, мастер-классы по китайской каллиграфии, вырезанию, раскрашиванию масок пекинской оперы, ушу, чайная церемония, дегустация чая и др.
Фото Михаила ЛЕВЦОВА.
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Гостей ждали: фотозона с китайскими львами и драконом, мастер-классы по китайской каллиграфии, вырезанию, раскрашиванию масок пекинской оперы, ушу, чайная...
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