ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сломать стереотипы: как Минэкономики хочет поддержать ИП

29.09.2018 20:08 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Новая концепция поддержки предпринимательства, разрабатываемая министерством экономики Беларуси, будет представлена же 20 октября.

Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Матусевич на конференции, посвященной Всемирной неделе предпринимательства.

«Она должна поломать все стереотипы, которые есть, централизовать определенные финансовые ресурсы. Может быть, будут и структурные изменения. Ведется очень серьезная проработка: мы начали к этому подходить ещё в середине лета, а сейчас резко ускорились», - сказал Матусевич о концепции.

По его словам, в стране может быть создан гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы предпринимателям было легче обратиться к кредитным ресурсам. Представители бизнеса смогут выступать поручителями в банках и других финучреждениях, передает Еврорадио.

«В настоящее время у нас работают программы [финансовой поддержки от] различных банков. У нас есть Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. У нас есть программы поддержки фермеров, программы поддержки инноваций, программы поддержки программ поддержки, международная техническая помощь и так далее. Мы пытаемся все это систематизировать, пересмотреть еще раз, и, возможно, выдать какой-то продукт», - отметил замминистра.

Всемирная неделя предпринимательства пройдет с 12 по 18 ноября. В Беларуси базой для неё станет выставочный центр Белэкспо на проспекте Победителей в Минске. Полную программу можно посмотреть на сайте GEW.by.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая концепция поддержки предпринимательства, разрабатываемая министерством экономики Беларуси, будет представлена же 20 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Люди не успели убежать с пляжа. Страшные последствия цунами и землетрясения в Индонезии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика