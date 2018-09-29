Сломать стереотипы: как Минэкономики хочет поддержать ИП

Новая концепция поддержки предпринимательства, разрабатываемая министерством экономики Беларуси, будет представлена же 20 октября.

Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Матусевич на конференции, посвященной Всемирной неделе предпринимательства.

«Она должна поломать все стереотипы, которые есть, централизовать определенные финансовые ресурсы. Может быть, будут и структурные изменения. Ведется очень серьезная проработка: мы начали к этому подходить ещё в середине лета, а сейчас резко ускорились», - сказал Матусевич о концепции.

По его словам, в стране может быть создан гарантийный фонд поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы предпринимателям было легче обратиться к кредитным ресурсам. Представители бизнеса смогут выступать поручителями в банках и других финучреждениях, передает Еврорадио .

«В настоящее время у нас работают программы [финансовой поддержки от] различных банков. У нас есть Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. У нас есть программы поддержки фермеров, программы поддержки инноваций, программы поддержки программ поддержки, международная техническая помощь и так далее. Мы пытаемся все это систематизировать, пересмотреть еще раз, и, возможно, выдать какой-то продукт», - отметил замминистра.