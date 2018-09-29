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При аппендиците операция оказалась не нужна

29.09.2018 21:44 — Разное | Партизан  
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Специалисты из университета Турку выяснили, что аппендицит можно вылечить антибиотиками.

При аппендиците операция оказалась не нужна
Аппендицит появляется из-за воспаления отростка – аппендикса. Перед операцией его подавляли антибиотиками. Однако доказать, что не обязательно лечить аппендицит хирургически, удалось лишь сейчас.

Пять лет ученые во главе с Паулиной Салминен экспериментально лечили аппендицит. В исследовании приняли участие 530 человек в возрасте от 18 до 60 лет. 273 пациента перенесли операцию, 257 лечили антибиотиками внутривенно.

Среди последних рецидивы заболевания возникли у 70 человек в первый год и еще у 30 – в течение пяти лет. Но осложнения наблюдались всего у 6,5% пациентов, тогда как среди перенесших операцию – у 24,4%. Кроме того, те, кто лечился антибиотиками, восстанавливались в среднем на 11 дней быстрее.

По словам авторов исследования, результаты указывают на большой потенциал безоперационных методов лечения аппендицита. Впрочем, при наличии осложнений (абсцессов или перитонита) хирургическое вмешательство, причем срочное, необходимо.

Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association, пишут Медновости.

 
 
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Специалисты из университета Турку выяснили, что аппендицит можно вылечить антибиотиками.
 
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