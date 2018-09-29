При аппендиците операция оказалась не нужна

Аппендицит появляется из-за воспаления отростка – аппендикса. Перед операцией его подавляли антибиотиками. Однако доказать, что не обязательно лечить аппендицит хирургически, удалось лишь сейчас.





Пять лет ученые во главе с Паулиной Салминен экспериментально лечили аппендицит. В исследовании приняли участие 530 человек в возрасте от 18 до 60 лет. 273 пациента перенесли операцию, 257 лечили антибиотиками внутривенно.



Среди последних рецидивы заболевания возникли у 70 человек в первый год и еще у 30 – в течение пяти лет. Но осложнения наблюдались всего у 6,5% пациентов, тогда как среди перенесших операцию – у 24,4%. Кроме того, те, кто лечился антибиотиками, восстанавливались в среднем на 11 дней быстрее.

По словам авторов исследования, результаты указывают на большой потенциал безоперационных методов лечения аппендицита. Впрочем, при наличии осложнений (абсцессов или перитонита) хирургическое вмешательство, причем срочное, необходимо.



