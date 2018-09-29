30 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день глухих (в настоящее время разными нарушениями слуха страдает около 650 млн человек в мире).

Международный день переводчика (А.С. Пушкин называл переводчиков «почтовыми лошадьми прогресса»).

Беларусь - День машиностроителя.

Россия - День Интернета.

ПРИМЕТЫ:

Всесветные бабьи именины. Существовал обычай справлять их в складчину. С утра было положено выплакаться.

РОДИЛИСЬ:

1632 Согласно известной книге Даниэля ДЕФО, в Йорке родился Робинзон КРУЗО. В этот же день в 1659 году он попал на необитаемый остров.

1788 Джеймс РЕГЛАН, английский фельдмаршал, герой битвы у Ватерлоо, именем которого названо пальто-реглан.

1861 Уильям РИГЛИ, американский промышленник, основатель крупнейшей компании по производству жевательной резинки. Родился в семье мыловара. Жевательная резинка была первоначально бесплатным сувениром, прилагавшимся к пекарским товарам.

1882 Ганс Вильгельм ГЕЙГЕР, немецкий физик, изобретатель счётчика уровня радиации (совместно с МЮЛЛЕРОМ).

1891 Отто Юльевич ШМИДТ, российский математик, физик, астроном, исследователь Севера. Родился в Могилёве.

1908 Давид Фёдорович ОЙСТРАХ, российский скрипач.

1917 Юрий Петрович ЛЮБИМОВ, российский режиссёр.

1925 Вера Кузьминична ВАСИЛЬЕВА, российская актриса.

1931 Нил Симеонович ГИЛЕВИЧ, белорусский поэт. Умер в 2016 году.

1964 Моника Анна Мария БЕЛЛУЧЧИ, итальянская актриса. Она - одна из немногих, кто дважды позировал для знаменитого календаря «Пирелли», для которого раз в год отбирают 12 самых красивых женщин мира. Была замужем за актёром Венсаном КАССЕЛЕМ, у них две дочери.

1972 Сергей Витальевич ГУРЕНКО, белорусский футболист, тренер. У него трое детей.

1980 Мартина ХИНГИС (ХИНГИСОВА), чешская теннисистка. Названа в честь своей знаменитой соотечественницы Мартины Навратиловой. В 14 лет стала первой ракеткой мира.

СОБЫТИЯ:

1846 В Чарльстоне (США) при удалении зубов доктор МОРТОН впервые в мире использовал анестезию - эфир. Кстати, на дверях кабинета Мортона висела табличка: «Здесь вам обеспечат качественное лечение в обмен на ваше благоразумие, терпение и веру в нас».

1902 Был запатентован искусственный шёлк (вискоза).

1928 Английский микробиолог А. ФЛЕММИНГ объявил об изобретении им пенициллина.

1941 Началась битва за Москву (до 20 апреля 1942 года).

1943 Подпольная газета французского Сопротивления «Дефенс де ля Франс» впервые опубликовала фотографии немецких концлагерей.

1982 Американские пилоты совершили первый в мире кругосветный полёт на вертолёте.

1984 Произошла стыковка западной и восточной ветвей БАМа.

1990 Американец Фред НЬЮМАН установил мировой рекорд точности штрафных баскетбольных бросков за сутки - из 22.049 бросков он реализовал 20.371 (92,39%).

1994 Верховный Суд Канады постановил, что мужчина, обвиненный в сексуальном домогательстве, может использовать в качестве смягчающего обстоятельство факт своего опьянения.

2015 Началась военная операция России в Сирии.

ДНИ ГОРОДОВ:

Кричев - 882 года.