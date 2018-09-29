25-27 сентября в Бресте прошёл республиканский семинар «Региональная модель интеграции детей-беженцев и их семей в новую социокультурную среду». Организаторами мероприятия выступили представительство УВКБ ООН в Беларуси, Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Эврика» (г. Минск), ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста» и УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». Участниками семинара стали директора, заместители директоров, педагоги-психологи и педагоги социальные учреждений образования Брестской области.



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Для пограничного Бреста правовые аспекты работы с беженцами и мигрантами не теряют своей ежедневной актуальности. Именно этим вопросам был посвящен первый день работы семинара. В юридических тонкостях помогали разбираться представители УВКБ ООН, Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел республики Беларусь, областной организации «Белорусский красный крест».



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Особенно участников семинара интересовала практическая направленность работы с семьями беженцев и мигрантов в учреждении образования. Свой опыт в данном направлении представило ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста». Педагоги школы продемонстрировали, что успех всего процесса возможен только при создании полноценного, гармоничного и мобильного пространства «школа-семья». Участники семинара с удовольствием вместе с ребятами составляли эмблему толерантности, принимали участие в тренингах по флористике, оформляя дерево терпимости, оставляли посыл миру с помощью голубей. Непосредственное общение с учащимися школы и их родителями делало работу семинара ещё более эффективной. Эмоционально были восприняты видеоистории, рассказанные родителями учащихся, которые вынуждены былит по разным причинам покинуть Грузию, Азербайджан и Украину. Вместе плакали над проникновенными строчками о Родине в исполнении Гульнар Садыговой.