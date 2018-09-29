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Поднимут зарплаты бюджетников, пересмотрят некоторые штрафы и цены на сигареты. Что изменится в октябре
В Беларуси с 1 октября вырастет тарифная ставка первого разряда, от которой зависит размер зарплат бюджетников, подорожают некоторые марки сигарет, поднимутся штрафы за некоторые налоговые нарушения. Со следующего месяца коммунальников начнут наказывать рублем за лишние суммы в жировках, а Беларусбанк будет взимать комиссию за платежи наличными в кассах. FINANCE.TUT.BY составил список октябрьских изменений, которые повлияют на размер кошельков белорусов.
Повысят тарифную ставку первого разряда
С 1 октября в Беларуси
В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций повышали с 1 марта этого года — с 33 до 34 рублей.
Власти планируют, что средняя зарплата бюджетников за 2018 год составит 742 рубля, в том числе за декабрь — 858 рублей.
Коммунальников будут наказывать рублем за лишние суммы в жировках
С 29 октября
Наказывать рублем будут не только за лишние суммы в жировках населения, но и арендаторов, лизингополучатей жилого помещения, членов организации застройщиков, дольщиков, заключивших договор, предусматривающий передачу им во владение и пользование объекта долевого строительства.
Поводом для штрафа могут стать в том числе начисленные в жировки суммы с превышением за основные и дополнительные ЖКУ, а также суммы за дополнительные услуги, на оказание которых не заключался договор.
Кроме того, в Беларуси
Белорусы, которые проживают в общежитии и заключили договор найма жилого помещения, с 1 октября будут обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию. Это касается в том числе потребляемой электроэнергии на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также санитарного содержания вспомогательных помещений. То есть в обязательном порядке нужно будет платить за все услуги, которые начисляются в зависимости от количества проживающих.
Сейчас подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.
Беларусбанк будет взимать комиссию за платежи наличными
С 1 октября в кассах Беларусбанка
Комиссия будет взиматься за каждый платеж в кассе банка. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля.
Придется заплатить 1 рубль, к примеру, за оплату в кассе обучения, услуг парковки, интернет-услуг.
Без комиссии по-прежнему можно будет оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.
Не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.
Напомним, крупнейший банк страны ранее
Подорожают сигареты
С 1 октября
Изменится цена на продукцию ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». На 5 копеек потяжелеет стоимость нескольких видов сигарет Pall Mall, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber. На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. ФЭСТ MS и CREDO MS будут стоить 97 копеек.
«Беларусьторг» тоже повысит цены на некоторые сигареты. На 5 копеек вырастет цена на Winston XS Purple Impulse. Сигареты Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet будут стоить 2 рубля, Kent Double Mix — 2,8 рубля.
Отечественные производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия.
Вырастут штрафы за некоторые налоговые нарушения
В Беларуси
Новшества касаются и административной ответственности за правонарушения против порядка налогообложения и хранения бухгалтерских документов.
К примеру, для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.
Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).
Введут запрет на посещение стадионов
В Беларуси с 29 октября
Подорожает фиксированная связь
Телеком-оператор velcom c 1 октября
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Поднимут зарплаты бюджетников, пересмотрят некоторые штрафы и цены на сигареты. Что изменится в октябре
FINANCE.TUT.BY составил список октябрьских изменений, которые повлияют на размер кошельков белорусов.
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