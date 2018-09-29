Поднимут зарплаты бюджетников, пересмотрят некоторые штрафы и цены на сигареты. Что изменится в октябре

В Беларуси с 1 октября вырастет тарифная ставка первого разряда, от которой зависит размер зарплат бюджетников, подорожают некоторые марки сигарет, поднимутся штрафы за некоторые налоговые нарушения. Со следующего месяца коммунальников начнут наказывать рублем за лишние суммы в жировках, а Беларусбанк будет взимать комиссию за платежи наличными в кассах. FINANCE.TUT.BY составил список октябрьских изменений, которые повлияют на размер кошельков белорусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Повысят тарифную ставку первого разряда

С 1 октября в Беларуси вырастет размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций. Ее размер повысят с 34 до 35,5 рубля.

В последний раз размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций повышали с 1 марта этого года — с 33 до 34 рублей.

Власти планируют, что средняя зарплата бюджетников за 2018 год составит 742 рубля, в том числе за декабрь — 858 рублей.

Коммунальников будут наказывать рублем за лишние суммы в жировках

С 29 октября введут административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках. Так, должностным лицам организаций, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, грозит предупреждение или штраф в размере до двух базовых величин (до 49 рублей).



Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Наказывать рублем будут не только за лишние суммы в жировках населения, но и арендаторов, лизингополучатей жилого помещения, членов организации застройщиков, дольщиков, заключивших договор, предусматривающий передачу им во владение и пользование объекта долевого строительства.

Поводом для штрафа могут стать в том числе начисленные в жировки суммы с превышением за основные и дополнительные ЖКУ, а также суммы за дополнительные услуги, на оказание которых не заключался договор.

Кроме того, в Беларуси пересмотрели порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Основные изменения вступили в силу с 1 июля, а отдельные вступят с 1 октября. К примеру, со следующего месяца собственники одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых никто не прописан, смогут на 6 месяцев в календарном году приостанавливать оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответственно плата за эту позицию в жировке не будет начисляться.

Белорусы, которые проживают в общежитии и заключили договор найма жилого помещения, с 1 октября будут обязаны вносить плату за водоснабжение, водоотведение, электрическую энергию. Это касается в том числе потребляемой электроэнергии на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, а также санитарного содержания вспомогательных помещений. То есть в обязательном порядке нужно будет платить за все услуги, которые начисляются в зависимости от количества проживающих.

Сейчас подобная обязанность фактически возлагалась только при регистрации в общежитии по месту жительства или по месту пребывания, что приводило к неоднозначным ситуациям.

Беларусбанк будет взимать комиссию за платежи наличными

С 1 октября в кассах Беларусбанка введут комиссию за прием некоторых платежей наличными.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комиссия будет взиматься за каждый платеж в кассе банка. К примеру, если нужно «забросить» деньги на два разных номера телефона, то нужно будет заплатить комиссию в 2 рубля.

Придется заплатить 1 рубль, к примеру, за оплату в кассе обучения, услуг парковки, интернет-услуг.

Без комиссии по-прежнему можно будет оплатить в кассе банка коммунальные услуги и городской телефон. Нововведение не затронет ветеранов Великой Отечественной войны.

Не нужно будет платить комиссию также при уплате сборов в госбюджет — налогов, сборов, пошлин, штрафов. Бесплатно можно будет перечислить деньги через кассу банка в пользу общественных объединений, на благотворительные счета, а также взносы страховыми агентами. 1 рубль не потребуется вносить также за платежи в пользу банка. К примеру, за погашение кредита.

Напомним, крупнейший банк страны ранее анонсировал введение платы за наличные операции в кассах банка с 1 августа 2016 года. Потом срок появления специальной комиссии перенесли на 1 октября 2016 года, а позже это решение и вовсе отменили .

Подорожают сигареты

С 1 октября подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам. Подорожают сигареты ООО «Табак-инвест». На 5 копеек увеличится цена на некоторые виды сигарет Camel и LD, на 2 копейки — «Форт» и «Форт 7», на 6 копеек — «Форт слим».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Изменится цена на продукцию ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». На 5 копеек потяжелеет стоимость нескольких видов сигарет Pall Mall, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber. На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. ФЭСТ MS и CREDO MS будут стоить 97 копеек.

«Беларусьторг» тоже повысит цены на некоторые сигареты. На 5 копеек вырастет цена на Winston XS Purple Impulse. Сигареты Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet будут стоить 2 рубля, Kent Double Mix — 2,8 рубля.

Отечественные производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия.

Вырастут штрафы за некоторые налоговые нарушения

В Беларуси вырастут размеры налагаемых штрафов за некоторые нарушения. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательство об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Изменения затронут как физлиц, так ИП и юрлиц.

Новшества касаются и административной ответственности за правонарушения против порядка налогообложения и хранения бухгалтерских документов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К примеру, для физлиц, которые умышленно не уплатят либо не полностью уплатят налоги (при этом они не являются должностным лицом юрлица или ИП), размер штрафа за нарушение с 29 октября вырастет до 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 5 базовых величин). За повторное нарушение штраф составит от 100 до 200 базовых величин.

Штраф за неуплату или неполную уплату суммы налога для ИП с 29 октября составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 2 базовых величин (сейчас — 20%, но не менее 2 базовых). Для юрлиц за такое же нарушение штраф составит 40% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых величин (сейчас — 20% от неуплаченной суммы налога, но не меньше 10 базовых).

Введут запрет на посещение стадионов

В Беларуси с 29 октября введут новый вид административного взыскания — запрет на посещение стадионов. Так, административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может будет применяться за совершение на территории физкультурно-спортивного сооружения во время проведения спортивно-массового мероприятия, спортивного соревнования административных правонарушений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Подорожает фиксированная связь

Телеком-оператор velcom c 1 октября изменяет стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%.