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Россияне закопали под землю "жигули", Audi и Toyota и узнали, что стало с этими автомобилями за год
Фото с сайта abw.by
Ровно на один год под землей умельцы замуровали модели ВАЗ-2101, Toyota Corsa и Audi 100. По прошествии 12 месяцев машины извлекли на поверхность, очистили от набившейся во все щели глины и попробовали завести. В итоге вернуть к жизни удалось только две машины — «жигули» и Toyota. А вот Audi завести так и не удалось.
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