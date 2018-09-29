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Ровно на один год под землей умельцы замуровали модели ВАЗ-2101, Toyota Corsa и Audi 100. По прошествии 12 месяцев машины извлекли на поверхность, очистили от набившейся во все щели глины и попробовали завести. В итоге вернуть к жизни удалось только две машины — «жигули» и Toyota. А вот Audi завести так и не удалось.