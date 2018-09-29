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Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста

30.09.2018 00:52 — Разное | UDF  
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Вахтан Кикабидзе. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look В
Вахтанаг Кикабидзе несколько лет назад узнал о страшном диагнозе – рак мозга. Артист нашел в себе силы и поборол болезнь.

"Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу", – рассказала о страшных временах звезда "Мимино" в программе "Однажды" на НТВ.

Артист так ослаб, что не мог держать ложку. "Стоять не мог, падал все время. Начали делать анализы, оказалось, плохи дела, артерия не пропускает кровь", – вспомнил Кикабидзе.

Актера срочно привезли в одну из лучших клиник Москвы. "Там сказали, что у меня в голове большая гнойная киста, срочно сделали операцию. А во время операции врачи за кистой увидели опухоль", – пожаловался Кикабидзе.

Это было почти 40 лет назад. Опухоль оказалась злокачественной, а для тех времен, такой диагноз ассоциировался со скорой смертью. Поклонники Кикабидзе из Тбилиси даже приходили прощаться с любимцем. Жена актера Ирина отгоняла назойливых фанатов и верила в чудо, все силы бросив на борьбу с онкологией.

"Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", – честно заявил артист.


Вахтангу Кикабидзе удалось справиться со страшной болезнью. После курса лечения рак отступил. Сейчас звезда советской кино чувствует себя нормально. Однако то и дело появляются слухи о его болезнях.

Так после похорон Иосифа Кобзона народ шептался, что Кикабидзе снова в больнице. Разговоры начались из-за того, что актер не появился на прощании с другом.

 
 
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Вахтанаг Кикабидзе несколько лет назад узнал о страшном диагнозе – рак мозга.
 
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