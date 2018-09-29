Вахтанг Кикабидзе о раке мозга: у меня в голове большая гнойная киста



Вахтан Кикабидзе. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look В

рассказала о страшных временах звезда "Мимино" в программе "Однажды" наАртист так ослаб, что не мог держать ложку.– вспомнил Кикабидзе.Актера срочно привезли в одну из лучших клиник Москвы.– пожаловался Кикабидзе.Это было почти 40 лет назад. Опухоль оказалась злокачественной, а для тех времен, такой диагноз ассоциировался со скорой смертью. Поклонники Кикабидзе из Тбилиси даже приходили прощаться с любимцем. Жена актера Ирина отгоняла назойливых фанатов и верила в чудо, все силы бросив на борьбу с онкологией.честно заявил артист.удалось справиться со страшной болезнью. После курса лечения рак отступил. Сейчас звезда советской кино чувствует себя нормально. Однако то и дело появляются слухи о его болезнях.Так после похороннарод шептался, что Кикабидзе снова в больнице. Разговоры начались из-за того, что актер не появился на прощании с другом.