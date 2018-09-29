В школе под Витебском пытались изнасиловать шестиклассника - фото



Школа в агрогородке Кировский, где произошло насильственное преступление

По словам свидетелей, девятиклассник допустил насильственные действия сексуального характера в отношении шестиклассника.Преступление было совершена 26 сентября в первой половине дня в школьной уборной.Ученики утверждают, что девятиклассник C. – известен своим хулиганским поведением, а его жертва – ученик шестого класса М. – наоборот считался тихим и спокойным учеником.– говорит один из учеников.Директор школы ситуацию не комментирует, однако отмечает, что в данный момент ведется следствие., – делится содин из сотрудников школы.