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В школе под Витебском пытались изнасиловать шестиклассника - фото
Школа в агрогородке Кировский, где произошло насильственное преступление
По словам свидетелей, девятиклассник допустил насильственные действия сексуального характера в отношении шестиклассника.
Преступление было совершена 26 сентября в первой половине дня в школьной уборной.
Ученики утверждают, что девятиклассник C. – известен своим хулиганским поведением, а его жертва – ученик шестого класса М. – наоборот считался тихим и спокойным учеником.
«Владика в тот день забрала скорая, а Пашку – милиция. Что произошло потом, мы не знаем, нам никто ничего не рассказывает», – говорит один из учеников.
Директор школы ситуацию не комментирует, однако отмечает, что в данный момент ведется следствие.
«Такой факт действительно имел место в нашей школе, но нас попросили особо не афишировать ситуацию, так как пока работают следователи. Хотя все и так все знают», – делится с
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Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия в школе одного из агрогородков в Витебском районе.
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