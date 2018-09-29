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В школе под Витебском пытались изнасиловать шестиклассника - фото

30.09.2018 00:45 — Разное | UDF  
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Школа в агрогородке Кировский, где произошло насильственное преступление
Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия в школе одного из агрогородков в Витебском районе.

По словам свидетелей, девятиклассник допустил насильственные действия сексуального характера в отношении шестиклассника.

В школе под Витебском пытались изнасиловать шестиклассника - фото

Преступление было совершена 26 сентября в первой половине дня в школьной уборной.

Ученики утверждают, что девятиклассник C. – известен своим хулиганским поведением, а его жертва – ученик шестого класса М. – наоборот считался тихим и спокойным учеником.

«Владика в тот день забрала скорая, а Пашку – милиция. Что произошло потом, мы не знаем, нам никто ничего не рассказывает», – говорит один из учеников.

В школе под Витебском пытались изнасиловать шестиклассника - фото

Директор школы ситуацию не комментирует, однако отмечает, что в данный момент ведется следствие.

«Такой факт действительно имел место в нашей школе, но нас попросили особо не афишировать ситуацию, так как пока работают следователи. Хотя все и так все знают», – делится с Belsat.eu один из сотрудников школы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия в школе одного из агрогородков в Витебском районе.
 
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