Слетал в Турцию. Пассажир избил бортпроводников во время полёта



Фото: © Flickr/ Bruno Geiger Airplane Pictures and Collection

Во время рейса из Ирландии в Турцию пассажир напал на бортпроводников авиакомпании Thomas Cook. Об этом сообщает Daily Mirror.Инцидент произошёл за 45 минут до посадки самолёта в аэропорту Даламана. Пассажир начал агрессивно вести себя с персоналом и другими летевшими на борту этого самолёта людьми.Попытки успокоить дебошира ни к чему не приводили — он становился ещё агрессивнее. В какой-то момент он начал набрасываться на бортпроводников и пинать их.Утихомирить хулигана помогли другие пассажиры, которые скрутили его, а члены экипажа пристегнули наручниками к креслу. В аэропорту пункта назначения мужчину ждали турецкие полицейские.