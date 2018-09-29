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Слетал в Турцию. Пассажир избил бортпроводников во время полёта
Фото: © Flickr/ Bruno Geiger Airplane Pictures and Collection
Во время рейса из Ирландии в Турцию пассажир напал на бортпроводников авиакомпании Thomas Cook. Об этом сообщает Daily Mirror.
Инцидент произошёл за 45 минут до посадки самолёта в аэропорту Даламана. Пассажир начал агрессивно вести себя с персоналом и другими летевшими на борту этого самолёта людьми.
Попытки успокоить дебошира ни к чему не приводили — он становился ещё агрессивнее. В какой-то момент он начал набрасываться на бортпроводников и пинать их.
Утихомирить хулигана помогли другие пассажиры, которые скрутили его, а члены экипажа пристегнули наручниками к креслу. В аэропорту пункта назначения мужчину ждали турецкие полицейские.
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Все попытки экипажа успокоить дебошира ни к чему не приводили — он становился ещё агрессивнее.
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