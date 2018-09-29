ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слетал в Турцию. Пассажир избил бортпроводников во время полёта

30.09.2018 00:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: © Flickr/ Bruno Geiger Airplane Pictures and Collection
Все попытки экипажа успокоить дебошира ни к чему не приводили — он становился ещё агрессивнее.

Во время рейса из Ирландии в Турцию пассажир напал на бортпроводников авиакомпании Thomas Cook. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошёл за 45 минут до посадки самолёта в аэропорту Даламана. Пассажир начал агрессивно вести себя с персоналом и другими летевшими на борту этого самолёта людьми.

Попытки успокоить дебошира ни к чему не приводили — он становился ещё агрессивнее. В какой-то момент он начал набрасываться на бортпроводников и пинать их.

Утихомирить хулигана помогли другие пассажиры, которые скрутили его, а члены экипажа пристегнули наручниками к креслу. В аэропорту пункта назначения мужчину ждали турецкие полицейские.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все попытки экипажа успокоить дебошира ни к чему не приводили — он становился ещё агрессивнее.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не стеснялись. Пара занялась сексом в торговом центре у всех на виду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика