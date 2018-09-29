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Не стеснялись. Пара занялась сексом в торговом центре у всех на виду
Иллюстративное фото
В Великобритании суд приговорил 34-летнюю жительницу за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Оказалось, что женщина вместе со своим возлюбленным решила заняться любовью прямо в торговом центре на глазах у других посетителей. К слову, многие из них были с детьми, поэтому были резко против такого акта.
Остановить возбуждённых любовников смог полицейский, который вряд ли входил в их планы. Однако женщина и здесь не растерялась: она кинула средством женской гигиены в сотрудника правоохранительных органов. После этого пара сумела скрыться.
Жительницу Уэльса также оштрафовали за то, что она плюнула в фотографа, который решил сфотографировать её во время судебного заседания.
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Столь интимный момент в жизни двух любовников вероломно прервал полицейский.
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