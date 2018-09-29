Собчак собралась спокойно беременеть до следующих выборов



Ксения Собчак

НТВ

— сказала, ранее заявившая, что не исключает борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга в будущем.Слухи о возможном пополнении в семье Ксении Собчак ипоявились в мае 2018 года, однако ни актер, ни журналистка их не подтверждали. Пара уже воспитывает сына Платона. Официальные представители телеведущей заявили об этом только 19 сентября.На президентских выборах в марте 2018 года Собчак, выдвигавшаяся от «Гражданской инициативы», набрала 1,68 процента голосов.