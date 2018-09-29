Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?

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Какие есть версии?

Какая версия верная?

Почему именно окно?

Оно справилось с задачей?

Сейчас делают такие окна?

решил разобраться в этом вопросе и спросил у архитектора, с какой целью проектировали оконные проёмы внутри квартиры.Существует большое количество мифов и различных догадок на этот счёт, рассказывает архитектор— говорит специалист.Единственная правильная версия, для чего было нужно окно между ванной и кухней, по словам архитектора, — чтобы обеспечить сантехнические нормы безопасности.— поясняет Кирничанский. —В те годы в многоквартирных домах уже существовали вытяжки, но система была ещё достаточно низкого качества, поясняет архитектор.— говорит Кирничанский.Нет, по словам специалиста, необходимость в окнах между санузлом и кухней со временем отпала.— отмечает архитектор.По словам Кирничанского, сейчас нормы инсоляции носят рекомендательный характер.— добавляет специалист.