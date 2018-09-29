|
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Фото из открытых источников
Какие есть версии?
Существует большое количество мифов и различных догадок на этот счёт, рассказывает архитектор Руслан КИРНИЧАНСКИЙ. «Самая одиозная, на мой взгляд, — для того, чтобы газовое оборудование в случае взрыва не повредило стену, а ударная волна пошла в окно. Но на самом деле перегородка между кухней и ванной комнатой хрущёвки тонкая, и ни одно окно её не спасёт», — говорит специалист.
Какая версия верная?
Единственная правильная версия, для чего было нужно окно между ванной и кухней, по словам архитектора, — чтобы обеспечить сантехнические нормы безопасности. «Согласно нормативам по инсоляции (уровню освещенности) во все помещения в жилых квартирах должен заходить солнечный свет не менее чем на два часа в сутки, — поясняет Кирничанский. — Пятиэтажные дома разрабатывались в пятидесятые-шестидесятые годы ХХ века. В это время активно шла борьба с туберкулёзом. Для того чтобы избежать возникновения туберкулёзной палочки, не дать ей размножаться (как известно, она размножается во влажной среде), в пятиэтажках предусмотрели окно. Чтобы свет от окна в кухне попадал в санузел (в пятиэтажках ванные и уборные в первых сериях были всегда объединены), ведь солнечный свет обеззараживает воздух и убивает бактерии».
Почему именно окно?
В те годы в многоквартирных домах уже существовали вытяжки, но система была ещё достаточно низкого качества, поясняет архитектор. «Вентиляция была предусмотрена, но обеззараживать помещение было невозможно. Поэтому инженеры, проектировщики, архитекторы сошлись во мнении, что нужно делать окно между кухней и ванной. Эти окна не открывались, они были заблокированы. Но они должны были давать свет», — говорит Кирничанский.
Оно справилось с задачей?
Нет, по словам специалиста, необходимость в окнах между санузлом и кухней со временем отпала. «С точки зрения эффективности это окно себя не сильно оправдало: оно располагалось достаточно высоко. Все-таки победило болезнь не окно, а медицина, которая шагнула вперёд. К тому же появились принудительные вентиляторы, — отмечает архитектор. — Помимо этого, окно создавало большое количество проблем. Было дискомфортно - ведь можно смотреть, что происходит в ванной комнате, из кухни. И люди частенько эти окна ликвидировали, закрашивали».
Сейчас делают такие окна?
По словам Кирничанского, сейчас нормы инсоляции носят рекомендательный характер. «Если мы посмотрим на типовую застройку советского микрорайона, то не обнаружим там практически ни одной квартиры, где солнечный свет не попадал бы в окна. За исключением первых этажей, которые заросли высокими деревьями и кустарниками. Сейчас все СНиПы по уровню освещенности носят рекомендательный характер. Застройщик может спроектировать дом так, чтобы солнечный свет в него попадал, а может - так, чтобы не попадал. Люди, которые знают, насколько солнечный свет важен, чтобы обеззараживать воздух, в наших широтах предпочитают покупать квартиры с солнечной южной или юго-западной стороны», — добавляет специалист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверняка многие, кто бывал в гостях у жильцов пятиэтажных домов, замечали небольшое окошко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)