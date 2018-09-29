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Пользователи жалуются на неработающую зарядку в новых iPhone Xs

30.09.2018 00:10 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Владельцы iPhone Xs и iPhone Xs Max массово жалуются на неработающую зарядку в своих новых смартфонах. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на сообщения на официальном форуме Apple.

При подключении кабеля питания дисплеи смартфонов должны загораться и таким образом сообщать, что запустился процесс зарядки. Об этом также сигнализирует звуковое оповещение.

Но у некоторых пользователей iPhone Xs и iPhone Xs Max при подсоединении кабеля Lightning этого не происходит. Иногда для активации зарядки достаточно «разбудить» смартфоны двойным тапом по экранам, реже — переподключить кабель питания. Но подобное помогает не всегда.

По словам пользователей, зачастую устройства просто зависают. Известный блогер с YouTube-канала Unbox Therapy решил проверить, насколько распространена проблема, и столкнулся с ней сразу на нескольких iPhone Xs.

Официальных комментариев Apple пока не поступало. В PhoneArena пишут, что проблема может быть программной. С беспроводной зарядкой таких сложностей не возникает.

 
 
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Владельцы iPhone Xs и iPhone Xs Max массово жалуются на неработающую зарядку в своих новых смартфонах.
 
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