Онищенко призвал бороться в школах с онанизмом

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Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзоразаявил в интервью радиостанции, что размещенная в интернете информация провоцирует подростков к мастурбации и проблема получила уже большое распространение среди молодежи.Он призвал объяснить детям пагубу мастурбации в рамках общего полового воспитания в школах.предупредил Онищенко.По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать.Однако заниматься профилактикой в школах он призвал прежде всего врегионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут.