|
Онищенко призвал бороться в школах с онанизмом
Фото: ru.wikipedia.org
Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции
Он призвал объяснить детям пагубу мастурбации в рамках общего полового воспитания в школах.
"Здесь есть риск определённый к половому здоровью ребёнка, как мальчика, так и девочки", - предупредил Онищенко.
По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить и спрофилактировать.
Однако заниматься профилактикой в школах он призвал прежде всего в "гиперурбанизированных" регионах, поскольку, например, в мусульманских республиках этого не поймут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению специалиста, "проблема получила большое распространение среди молодежи".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)