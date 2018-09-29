Когда свобода у слова – однобокая…

Новость о том, что польский телеканал, вещающий на белорусском языке, уволил своего менеджера за размещенное в соцсети фото, стала предметом для активных обсуждений. Реакция объяснима: телеканал, который своей миссией называет продвижение демократии и ратует за свободу слова, уволил сотрудника за фотографию, размещенную… на его личной странице в фейсбуке.

Такой шаг вызвал у интернет-аудитории саркастическую реакцию. Нашлись и те, кто не увидел в этом ничего удивительного: канал, откровенно однобоко освещающий многие факты, также однобоко подошел и к вопросу свободы слова.

Попытка цензурировать личную страницу сотрудника завершилась позорным провалом, а переписка в комментариях под фото отобразила истинное лицо телеканала. И тут многие вполне обоснованно задали вопрос: «А судьи кто?». Уволив сотрудника, телеканал сильно подмочил репутацию в кругу поклонников. Своей аудитории он показал, что, оказывается, у него есть темы, запретные для обсуждения.

При этом забавно наблюдать, как в разговоре с сотрудником редактор телеканала, пытаясь оправдать свою позицию, рассуждает о лояльности и требует соблюдать установленные работодателем правила. В свете этого хочется задаться вопросом: чужих «кусать» можно, своих нельзя?

Следящая за ситуацией аудитория отреагировала незамедлительно. Одни пишут: «Оба-на! Коррупция в действии. Не то скажешь, рот заткнем – уволим». В унисон им вторят другие: «Сел телеканал в лужу, показал истинное лицо свободы и демократии. Кто платит, тому прислуживай и поклоняйся – вот их весь позыв. Хотя тут даже и оскорблений нет никаких, просто констатация факта». Или вот еще: «Ну і што, Ваня? На сабе адчуў, што антыбеларускі польскі тэлеканал паказаў сябе ва ўсёй "дэмакратычнай" прыгажосці і табе, як сапраўднаму беларусу, нельга нават ціхусенька "вякнуць" у адрас сапраўдных сваіх гаспадароў? Нават не паёрнічаць».

Уволенный сотрудник назвал произошедшее «цензурой». В комментарии одному из интернет-изданий рассказал, что «сотрудники телеканала теперь каждую новость про Польшу должны будут согласовывать с редакторами. Каждую. Даже заметку в два предложения. Новости о Британии, Венгрии или Германии не согласовываются».

Хорошо это или плохо, решайте сами. А также решайте, не противоречит ли такой подход пропагандируемым каналом «ценностям».

Впрочем, многие представители аудитории телеканала уже сделали выводы. Среди комментариев встречаются такие: «Раньше я действительно думал, что оппозиционные СМИ освещают информацию объективнее, чем государственные, однако когда сталкиваешься с такой ситуацией, иллюзии достаточно быстро уходят. Когда спадает пелена, то ты видишь обычных людей, которые ради зарплаты готовы унижаться перед властью и топтать других».

К слову, фотографию, наделавшую столько шума, до сих пор можно увидеть в Твиттере одного из участников встречи.