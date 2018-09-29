"Не хотела бы, чтобы мне снова было 20". Яркие цитаты секс-символа и именинницы Моники Беллуччи

Моника Анна Мария Беллуччи настоящая звезда и секс-символ своего поколения. Попав в модельный бизнес, чтобы оплатить учебу на юридическом факультете, она быстро стала востребованной манекенщицей. Но Моника не остановилась на достигнутом и сделала головокружительную карьеру в кино.

В ее фильмографии есть как мировые блокбастеры — «Матрица», «Страсти Христовы», «007: Спектр», «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“», так и авторское кино — на премьере «Необратимости» Гаспара Ноэ в Каннах во время сцен изнасилования 20 человек в зале упали в обморок. Картине аплодировал стоя весь зал, а игра Моники была признана выдающейся.

Кроме актерских талантов Моника Беллуччи обладает бесконечной мудростью. Она спокойно встречает свою старость, выступая против пластических операций, и стоически принимает несовершенства окружающих ее людей и мира.

Сегодня Моника Беллуччи празднует пятьдесят четвертый день рождения, и мы предлагаем вспомнить ее яркие и простые, но наполненные глубиной высказывания.

О красоте:

«Я никогда не буду худой. Я по натуре довольно ленива. Люблю поесть. Я настоящая — такая. И не намерена становиться ненастоящей».

«Человек может простить другому ум, даже талант, но красоту — никогда».

«Красота становится проблемой только в двух случаях: когда ее нет и когда нет ничего, кроме красоты».

«Я всегда говорю молоденьким девушкам: „Научитесь любить свое тело!“. Ведь идеала не существует, и совершенно очевидно, что женщина с формами не менее прекрасна, чем худенькая девушка. Просто нужно научиться принимать себя такой, какая ты есть».

О любви:

«Нам никто не принадлежит: ни наши мужья, ни дети. Мы можем только чем-то делиться с людьми, которых любим».

«Любовь не исчезает. Она продолжает жить, просто принимает другую форму. Нельзя забывать, что когда-то вы с этим человеком выбрали друг друга, вам было с ним хорошо. Надо уважать то время, которое вы отдали друг другу».

«Для мужчин любовь — это часть жизни. Для женщин любовь — жизнь».

О возрасте:

«Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, а без чего я могу прожить».

«Мне больше нравятся красивые и естественные пожилые женщины, чем монстры со следами пластической операции. Но это я сейчас так считаю. Спросите меня об этом через десять лет».

«Сейчас я куда более уверена в себе, чем в молодости».