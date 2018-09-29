Недавно средства массовой информации всколыхнула новость о глобаль-ном ребрендинге ОАО «Кузлитмаш». Читатели, не владеющие информа цией о ситуации, которая сложилась на предприятии за последние годы, стали задавать резонный вопрос: а что же «начинка»? Отвечаем – стан костроительное предприятие Беларуси возрождается.







В преддверии Дня машиностроителя (30 сентября) корреспондент «ПВ» побывала в ОАО «Кузлитмаш» и побеседовала с его директором С.О. НИКИФОРОВИЧЕМ о развитии предприятия.







– Сергей Олегович, ОАО «Кузлитмаш» – предприятие с многолетней историей, в которой можно выделить этапы становления, развития, упадка и возрождения. Скажите, что позволило заводу пережить кризисный период?



– ОАО «Кузлитмаш» ведет свою историю с 1971 года и, как уже было отмечено, пережило и рассвет, и упадок. Четыре десятка лет кузнечно-прессовое и литейное оборудование из города над Пиной поставлялось заказчикам в пространстве от России до Индии. После распада СССР и наступления экономического кризиса резко снизилась потребность в оборудовании, выпускаемом предприятием, объемы товарной продукции стали катастрофически падать, рухнула заработная плата работников, стали увольняться высококвалифицированные опытные кадры. Было немало попыток реанимировать пинское предприятие – принимались многочисленные решения в Министерстве промышленности, менялось руководство, а ситуация оставалась прежней…



Все изменилось в 2011 году, когда «Кузлитмаш» вошел в состав холдинга «БЕЛАЗ». Именно это позволило пинскому предприятию удержаться на плаву. Конечно, становление заняло не один год, несколько этапов уже прожито. Вначале коллективом была выполнена огромная работа по освоению производства новой продукции – узлов и деталей для ОАО «БЕЛАЗ», удельный вес которой на первоочередном этапе составил 100% объема выпускаемой продукции. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что мы вышли на новый этап – этап становления «Кузлитмаша».



– Несколько лет назад, побывав на территории предприятия, сложно было предположить, что «Кузлитмаш» находится в стадии второго рождения. Сегодня все изменилось – вовсю идет ремонт помещений, входной группы. Скажите, что в первую очередь было сделано?



– В первую очередь мы взялись за улучшение условий труда и производственного быта наших работников. Проведены капитальные ремонты санузлов (с полной заменой коммуникаций) и бытовых помещений, в том числе в производственных цехах.

После ремонта открылся буфет.



С января 2018 года все работники со стажем работы от двух и более лет получили приятный и нужный бонус: страховку по программе добровольного страхования медицинских расходов. Таким образом мы хотим обеспечить нашим кадрам достойную охрану здоровья с целью снижения заболеваемости.



Продолжаются ремонтные работы в фойе, на проходной предприятия. В перспективе ожидается капитальный ремонт как административного корпуса, так и производственных цехов. Уже разработана концепция глубокого ребрендинга предприятия, а также его архитектуры, ландшафта и интерьера. Именно новый дизайн предприятия и вызвал шумиху в СМИ.







– Для выхода на новый уровень заводу необходимы новое оборудование и современная техника. Расскажите, как идет техперево-оружение производства.



– Согласно годовому плану закупок (модернизации) оборудования, ОАО «Кузлитмаш» ведет активную работу по техперевооружению производства. Именно эти задачи в настоящее время являются ключевыми.



Уже подписаны контракты и осуществлена предоплата на поставку пяти единиц обрабатывающих центров, идет процедура закупки еще двух единиц оборудования, подписаны контракты на модернизацию существующего оборудования. Кроме того, разработаны стратегия, план развития и техперевооружения на следующий год.



Планируется постепенно заменить весь устаревший фонд оборудования, что в дальнейшем позволит производить продукцию не только качественную, но и конкурентоспособную по цене.



Сегодня предприятие возвращается к истокам – начинает работать по проектированию и производству традиционной продукции – кузнечно-прессового и литейного оборудования. Уже заключены контракты на их поставку с крупными белорусскими заказчиками: ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Мозырский машиностроительный завод», ОАО «МТЗ» и другими. Налажены связи и с зарубежными потребителями – заключены контракты с организациями промышленности Российской Федерации (ПАО «ВСМПО-АВИСМА», ООО «Белстанко», ООО «АТ-ГАЗ», ПАО «ЧКПЗ»).



– Многообещающие контракты и выход на новых партнеров позволяют предприятию стабильно работать и выполнять годовые показатели социально-экономического развития?



– Да, по итогам работы ОАО «Кузлитмаш» за январь-июль 2018 года из семи доведенных ключевых показателей эффективности и целевых показателей развития акционерного общества выполнены все.



Рентабельность продаж при задании 7,5% составила 18,5%. Выросли показатели экспорта товаров – при задании 104,3% выполнено 424,7%. Объем инвестиций в основной капитал составил 510 тысяч рублей при задании 317 тысяч. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме составил 5,3% при задании 4,0%. Показатель по энергосбережению равнялся доведенному заданию, а именно -8,5%. По снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции значения составили -0,8% при задании -0,1%.



– Достигнутых показателей было бы сложно добиться без слаженной работы команды специалистов. Нуждается ли завод в дополнительных кадрах и как идет их подготовка?



– Мы активно сотрудничаем с профессионально-техническим колледжем машино-строения, обеспечивая молодых и перспективных учащихся первым местом работы. Для того чтобы ребята умели работать с нашим оборудованием, завод предоставил учреждению образования свой станок. Также мы привлекаем специалистов, которые проживают в других городах страны. Однако потребность завода в новых работниках еще не закрыта. На предприятие требуются токарь-расточник, токарь-карусельщик, оператор станков с ПУ, шлифовщик, сверловщик, строгальщик, контролер малярных станочных и слесарных работ. Завод нуждается в инженерах-технологах в таких сферах, как оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения, технологическое оборудование машиностроительного производства, автоматизация технологических процессов и производств.







Что касается оплаты труда, то в сфере машиностроения по уровню средней заработной платы «Кузлитмаш» сегодня находится в лидерах. Среднемесячная заработная плата по итогам работы за август составила 1098,6 рубля.



– И в заключение несколько слов о перспективных направлениях деятельности завода и инвестиционных проектах.



– Сегодня мы активно работаем в следующих перспективных направлениях: восстановление и модернизация кузнечно-прессового оборудования любого мирового производителя; глубокая модернизация паровоздушных молотов на молоты с гидравлическим приводом; производство прессов усилием до 2500 тонн.



Что касается инвестиционных проектов, то предприятие разрабатывает проект по организации производства базовых узлов электрических машин, выпуск которых будет осуществляться в условиях ОАО «Кузлитмаш». Также ведется работа по организации кольцераскатного производства и производства ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью 130-450 тонн.



Все эти достижения – результат титанического труда наших сотрудников. ОАО «Кузлитмаш» сегодня – это около 700 высококвалифицированных рабочих и инженерно-технических работников, более 133 тысяч квадратных метров производственных площадей, более 600 единиц металлорежущего оборудования.



– Сергей Олегович, что вы хотели бы пожелать своим коллегам в День машиностроителя?



– В профессиональный праздник желаю всем здоровья, семейного уюта, финансового благополучия. Пусть новые достижения родного предприятия станут стимулом для дальнейшей продуктивной работы.



Анна ВЕРЕНИЧ

Фото предоставлено ОАО "Кузлитмаш"