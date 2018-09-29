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"Смело желайте секса с другими людьми!" Психолог о том, как разнообразить секс в паре
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
Этот выпуск для тех, у кого уже есть постоянные отношения. Нам прислали вопрос: «Как разнообразить секс в паре? И что делать, если тянет к кому-то кроме партнера?». Павел Зыгмантович готов ответить.
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Павел Зыгмантович говорит, что хотеть кого-то кроме своего партнера, - это нормально. И объясняет, почему это на благо паре.
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