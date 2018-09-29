"Смело желайте секса с другими людьми!" Психолог о том, как разнообразить секс в паре

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В прошлом выпуске мы отвечали читательнице, которая очень переживает, что все ее подруги вышли замуж, а она — одна.

Этот выпуск для тех, у кого уже есть постоянные отношения. Нам прислали вопрос: «Как разнообразить секс в паре? И что делать, если тянет к кому-то кроме партнера?». Павел Зыгмантович готов ответить.