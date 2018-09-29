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Объявляется большая уборка малой родины

30.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Уважаемые жители и трудовые коллективы Будакошелевщины!
В районе с 1-го октября стартует месячник по благоустройству и наведению порядка на земле, который продлится до 31 октября. Приглашаем всех принять участие в общем деле и сообща сделать родной уголок и нашу малую родину еще чище и краше.

Объявляется большая уборка малой родины

Красота и благоустроенность населенных пунктов – это лицо и визитная карточка его жителей. Именно по внешнему виду нашего города и деревень можно судить о рачительности и хозяйственности населения. Ведь забота о чистоте родного уголка – самое убедительное доказательство любви к своей земле. С этой целью в районе проводится месячник по уборке территорий, благоустройству и озеленению дворов, площадей и улиц, парков, скверов, зон отдыха и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также мемориальных комплексов, территорий организаций и предприятий. Содержание городcких и сельских территорий в чистоте – одна из первостепенных задач, решение которой зависит от каждого из нас. Только вместе, благодаря активной поддержке трудовых коллективов и населения, школьников и молодежи, а также органов местного самоуправления мы сделаем наш общий дом, нашу малую родину чистой, уютной и удобной для жизни.
Приглашаем всех жителей Будакошелевщины принять активное участие в генеральной уборке района и проявить заботу о родной земле.

 
 
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Уважаемые жители и трудовые коллективы Будакошелевщины! В районе с 1-го октября стартует месячник по благоустройству и наведению порядка на земле,...
 
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