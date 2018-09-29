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Шинель или бушлат: узнайте, какую модель пальто вы носите

30.09.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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Осенью и зимой пальто одна из самых востребованных вещей в гардеробе, а уж если вы в силу рабочих обстоятельств должны выбрать деловой стиль одежды, то точно приобрели эту верхнюю одежду.

 
 
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Осенью и зимой пальто одна из самых востребованных вещей в гардеробе, а уж если вы в силу рабочих обстоятельств должны выбрать деловой стиль одежды, то точно...
 
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