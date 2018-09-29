ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве байкеры закрыли мотосезон

30.09.2018 08:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве 29 сентября байкеры официально закрыли мотосезон. Но это совершенно не означает, что мотоциклов на дорогах не будет до следующего года. Байкеры будут ездить круглый год. А мероприятие — символическое.

На площадке около торгового центра «Е-сити» собралось около 200 байкеров и пара десятков зрителей. Маловато — коррективы внесла погода: дождь то и дело загонял всех под крышу.

— Тут собрались не только члены клуба Road Dogs — приехал мотоклуб «Львиные сердца», приехали ребята из Бреста, Гродно, Витебска, Новополоцка, Минска, — рассказал проспект клуба-организатора Road Dogs Виталий Якубовский.












Однако конкурсы провести успели, погазовать — тоже. Колонна проехала по городу и отправилась к памятнику погибшему мотоциклисту на трассе Могилев — Бобруйск.

По словам Виталия Якубовского, байкеры ездят круглый год. Главное — правильные покрышки, одежда и поведение на дороге.

13 октября мотосезон официального закроют в Минске.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве 29 сентября байкеры официально закрыли мотосезон. Но это совершенно не означает, что мотоциклов на дорогах не будет до следующего года. Байкеры будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Смело желайте секса с другими людьми!" Психолог о том, как разнообразить секс в паре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика