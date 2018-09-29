В Могилеве байкеры закрыли мотосезон

В Могилеве 29 сентября байкеры официально закрыли мотосезон. Но это совершенно не означает, что мотоциклов на дорогах не будет до следующего года. Байкеры будут ездить круглый год. А мероприятие — символическое.

На площадке около торгового центра «Е-сити» собралось около 200 байкеров и пара десятков зрителей. Маловато — коррективы внесла погода: дождь то и дело загонял всех под крышу.

— Тут собрались не только члены клуба Road Dogs — приехал мотоклуб «Львиные сердца», приехали ребята из Бреста, Гродно, Витебска, Новополоцка, Минска, — рассказал проспект клуба-организатора Road Dogs Виталий Якубовский.













































Однако конкурсы провести успели, погазовать — тоже. Колонна проехала по городу и отправилась к памятнику погибшему мотоциклисту на трассе Могилев — Бобруйск.

По словам Виталия Якубовского, байкеры ездят круглый год. Главное — правильные покрышки, одежда и поведение на дороге.

13 октября мотосезон официального закроют в Минске.