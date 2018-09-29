ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" приедет к БАТЭ. "Класико", после которого может исчезнуть интрига

30.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

28 сентября в Минске стартовал 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Украшением его станет второе белорусское «класико» 30 сентября, которое пройдет на поле «Борисов-Арены». К БАТЭ приедет минское «Динамо». Напомним, в первом круге команда Баги одолела дружину Гуренко.

В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом». Программу второго дня открыл матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, с большим трудом справился с «Городеей».


БАТЭ под руководством Алексея Баги, одолев столичное «Динамо», оторвется от преследователей на 12 очков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все матчи чемпионата можно смотреть на VOKA.TV.

30 сентября кроме «класико» пройдут еще три матча:

ФК «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск). 13.00;

«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк». 15.00;

«Торпедо-БЕЛАЗ» — ФК «Витебск». 17.00;

30 сентября 2018 в 19.45 БАТЭ — Динамо (Минск). 19.45;

Завершится тур 1 октября игрой в Гродно:

«Неман» — ФК «Гомель». 18.30.

Положение в чемпионате после второго дня 23-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 21 17 3 1 38 12 54
2 Шахтер 22 13 6 3 29 11 45
3 Динамо (Минск) 21 13 6 2 25 11 45
4 ФК Витебск 21 13 5 3 35 13 44
5 ФК Слуцк 22 11 3 8 25 17 36
6 Динамо (Брест) 21 9 8 4 34 23 35
7 Неман 22 10 5 7 26 22 35
8 Торпедо-БелАЗ 21 10 4 7 20 16 34
9 ФК Гомель 22 7 5 10 14 23 26
10 ФК Минск 23 5 8 10 25 27 23
11 ФК Смолевичи 22 5 6 11 17 25 21
12 ФК Городея 23 5 6 12 16 27 21
13 Ислочь 23 4 9 10 12 27 21
14 Луч 23 3 7 13 19 37 16
15 Днепр 23 2 7 14 11 34 13
16 Торпедо (Минск) 22 2 6 14 11 32 12

Партнер проекта:

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий день 23-го тура завершится матчем на "Борисов-Арене", где БАТЭ сыграет против минского "Динамо"
 
Новости дня
Новости разные
 
Объявляется большая уборка малой родины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика