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Минское "Динамо" приедет к БАТЭ. "Класико", после которого может исчезнуть интрига
28 сентября в Минске стартовал 23-й тур
В первый день тура
Все матчи чемпионата можно
30 сентября кроме «класико» пройдут еще три матча:
ФК «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск). 13.00;
«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк». 15.00;
«Торпедо-БЕЛАЗ» — ФК «Витебск». 17.00;
30 сентября 2018 в 19.45 БАТЭ — Динамо (Минск). 19.45;
Завершится тур 1 октября игрой в Гродно:
Положение в чемпионате после второго дня 23-го тура:
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Третий день 23-го тура завершится матчем на "Борисов-Арене", где БАТЭ сыграет против минского "Динамо"
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