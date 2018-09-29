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28 сентября в Минске стартовал 23-й тур чемпионата Беларуси по футболу . Украшением его станет второе белорусское «класико» 30 сентября, которое пройдет на поле «Борисов-Арены». К БАТЭ приедет минское «Динамо». Напомним, в первом круге команда Баги одолела дружину Гуренко.

В первый день тура «Ислочь» разделила очки с «Лучом» . Программу второго дня открыл матч в столице, а в Солигорске «Шахтер» после того, как выбил из Кубка Беларуси Брест, с большим трудом справился с «Городеей» .



БАТЭ под руководством Алексея Баги, одолев столичное «Динамо», оторвется от преследователей на 12 очков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Все матчи чемпионата можно смотреть на VOKA.TV .

30 сентября кроме «класико» пройдут еще три матча:

ФК «Смолевичи» — «Торпедо» (Минск). 13.00;



«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк». 15.00;



«Торпедо-БЕЛАЗ» — ФК «Витебск». 17.00;



30 сентября 2018 в 19.45 БАТЭ — Динамо (Минск). 19.45;



Завершится тур 1 октября игрой в Гродно:

«Неман» — ФК «Гомель». 18.30.



Положение в чемпионате после второго дня 23-го тура:

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