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Тыквенные оладьи. Самый простой и вкусный рецепт популярного блюда этого сезона

30.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Если блины и сырники уже надоели — самое время попробовать что-то новенькое. Идеальный вариант — тыквенные оладушки. Уверены, что главный ингредиент вы уже привезли с дачи или родственники подсобили. Значит, приступаем!

Тыквенные оладьи


Источник рецепта: miss-katherine.livejournal.com

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 300 г;
  • Яблоко — 1 шт.;
  • Вода или молоко — ½ стакана;
  • Мука — 4 ст.л.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Соль — по вкусу.


Как готовим?

  1. Тыкву натираем на крупной терке, добавляем яблоко и припускаем (отвариваем в небольшом количестве воды в закрытой посуде. — Прим. редакции) в воде или молоке до мягкости на среднем огне;
  2. Затем охлаждаем и смешиваем с мукой, яйцом и солью;
  3. Выпекаем, выкладывая ложкой, на сковороде с антипригарным покрытием;
  4. Подаем горячими — с медом, корицей и кунжутом.


Приятного аппетита!

 
 
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Это очень вкусно и, кстати, ароматно. Приготовим вместе?
 
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