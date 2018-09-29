Тыквенные оладьи. Самый простой и вкусный рецепт популярного блюда этого сезона

Если блины и сырники уже надоели — самое время попробовать что-то новенькое. Идеальный вариант — тыквенные оладушки. Уверены, что главный ингредиент вы уже привезли с дачи или родственники подсобили. Значит, приступаем!

Тыквенные оладьи



Источник рецепта: miss-katherine.livejournal.com

Ингредиенты: Мякоть тыквы — 300 г;

Яблоко — 1 шт.;

Вода или молоко — ½ стакана;

Мука — 4 ст.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — по вкусу.





Как готовим?

Тыкву натираем на крупной терке, добавляем яблоко и припускаем (отвариваем в небольшом количестве воды в закрытой посуде. — Прим. редакции) в воде или молоке до мягкости на среднем огне; Затем охлаждаем и смешиваем с мукой, яйцом и солью; Выпекаем, выкладывая ложкой, на сковороде с антипригарным покрытием; Подаем горячими — с медом, корицей и кунжутом.





Приятного аппетита!