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Тыквенные оладьи. Самый простой и вкусный рецепт популярного блюда этого сезона
Если блины и сырники уже надоели — самое время попробовать что-то новенькое. Идеальный вариант — тыквенные оладушки. Уверены, что главный ингредиент вы уже привезли с дачи или родственники подсобили. Значит, приступаем!
Тыквенные оладьи
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Приятного аппетита!
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