В Беларуси вновь подорожало автотопливо

В Беларуси 30 сентября в очередной раз выросли розничные цены на автомобильное топливо.

"Стоимость топлива на автозаправочных станциях с 30 сентября изменяется на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,37, АИ-95-К5-Евро - Br1,45, АИ-98-К5-Евро - Br1,66, ДТ - Br1,45", - говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

В ведомстве отметили, что решение о повышении цен на топливо принято для компенсации возросших затрат НПЗ с учетом продолжающегося роста цены на нефть.

В 2018 году бензин дорожал уже 17 раз. Предыдущий раз цены на топливо выросли с 23 сентября.