В Македонии пройдет референдум о новом названии страны

Жители Македонии в воскресенье проголосуют на референдуме о переименовании страны, что позволит стране в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО.

На голосование будет вынесен следующий вопрос: "Выступаете ли вы за членство в Евросоюзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?".

Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

Вопрос о смене названия связан с многолетним спором между Грецией и Македонией. Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Согласно недавнему опросу македонского телеканала "Тельма-ТВ", принять участие в референдуме в воскресенье планируют 57% населения. При этом 70% из них намерены проголосовать "за" изменение названия.

Чтобы результаты референдума имели силу, необходимо, чтобы явка избирателей превысила 50%, именно поэтому противники переименования намерены бойкотировать голосования. В частности, за бойкот выступает ведущая оппозиционная партия "Объединенная Македония".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее обвинил Россию во вмешательстве в референдум с помощью попыток повлиять на то, чтобы явка избирателей была низкой. В сентябре он заявил, что Москва "финансирует и проводит широкую кампанию влияния" перед намеченным референдумом. По его мнению, "нет сомнения" в том, Москва финансировала пророссийские группы для того, чтобы провалить этот референдум. Российская сторона все обвинения отвергла.

Между тем западные СМИ напоминают, что соглашение между Афинами и Скопье также стало одной из причин обострения отношений между Россией и Грецией. В июле греческая сторона обвинила Москву в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства. Тогда Афины выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну.

Москва со своей стороны отвергла все эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа. В МИД РФ также заявили, что Греция принимала решение о высылке дипломатов под давлением извне. В Афинах сочли данное заявление "проявлением неуважения". В августе также стало известно о том, что у российских священнослужителей возникли трудности с получением греческих виз.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее в сентябре заявил, что отношения РФ и Греции неподвластны влиянию внешних сил, и что Москва настроена и дальше укреплять партнерство с Афинами.

Спор между Грецией и Македонией относительно названия страны продолжается уже долгие годы. Считается, что урегулирование этого вопроса играет ключевую роль для будущего страны, поскольку затем Македония сможет присоединиться к таким объединениям, как ЕС и НАТО. Ранее из-за этого спора греческая сторона, будучи членом этих двух альянсов, блокировала вступление Македонии как в ЕС, так и в НАТО.