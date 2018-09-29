ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla

30.09.2018 09:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В субботу, 29 сентября, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании-автопроизводителя.



Как передает DW, из текста заявления следует, что Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста председателя совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет. При этом он сохранит за собой должность гендиректора Tesla.

В состав совета директоров Tesla должны быть избраны два новых независимых представителя.

Официального подтверждения этого сообщения от Tesla или Маска пока не поступало. 

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.


 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 29 сентября, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Македонии пройдет референдум о новом названии страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.09.2018
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика