В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla









Как передает DW, из текста заявления следует, что Маск договорился с SEC о том, что уйдет с поста председателя совета директоров в течение 45 дней и будет отстранен от этой должности в течение трех лет. При этом он сохранит за собой должность гендиректора Tesla.





В состав совета директоров Tesla должны быть избраны два новых независимых представителя.

Официального подтверждения этого сообщения от Tesla или Маска пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг. Претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.



