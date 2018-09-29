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Убитая из-за квартиры девушка из Витебска могла быть похоронена живой: новые подробности страшного дела
Эксперты устанавливают — была ли девушка, закопанная под выворотнем в лесу в Лиозненском районе, жива, когда ее закопали в землю. Уже задержаны четверо подозреваемых.
24 сентября в милицию Витебска обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесном массиве нашли закопанное в землю тело женщины.
Правоохранительные органы получили информацию, что накануне убийства 28-летняя жительница Витебска отдыхала со знакомыми в своей квартире. После застолья, парень и девушка из той же компании, отвезли пьяную хозяйку жилья в лес в Диозненском районе и нанесли ей несколько ударов по голове. Сейчас эксперты устанавливают, была ли женщина жива в момент захоронения, пишут
По подозрению в совершении убийства правоохранители задержали четырех человек. По предварительной информации мотивом совершения этого преступления могло стать желание подозреваемых сдавать квартиру убитой девушки в аренду.
В ходе осмотра тела витеблянки были выявлены многочисленные телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено Государственному комитету судебных экспертиз. В ходе этого исследования должны установить количество и локализацию телесных повреждений, а также причина смерти девушки.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 139 УК — убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Эксперты исследуют вещи, изъятые в квартире убитой. Подозреваемых уже допросили. Теперь идут допросы свидетелей. Расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемых будет дана по результатам установления всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Убитая из-за квартиры девушка из Витебска могла быть похоронена живой: новые подробности страшного дела
Эксперты устанавливают — была ли девушка, закопанная под выворотнем в лесу в Лиозненском районе, жива, когда ее закопали в землю. Уже задержаны четверо...
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