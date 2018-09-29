Роналду поздравил Модрича, ставшего лучшим игроком года по версии ФИФА

Игрок мадридского "Реала" Модрич был назван лучшим на торжественной церемонии в понедельник. По результатам голосования он в борьбе за трофей обошел Роналду и египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Последний в итоге получил награду за лучший гол года – премию имени Ференца Пушкаша.





"Поздравляю Луку Модрича с завоеванием трофея. Салах заслужил получить премию Пушкаша — это был прекрасный гол", - сказал Роналду во время прямой трансляции в соцсети.





Сам португалец пропустил торжественную церемонию вручения наград ФИФА, в субботу он впервые прокомментировал ее итоги. По словам Роналду, у него уже есть несколько наград.





"Я играю, чтобы побеждать, а не завоевывать премии. Я нахожусь на самом высоком уровне уже 15 лет и горжусь тем, чего достиг", — подчеркнул футболист.





Напомним, Лука Модрич был назван лучшим игроком Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России.



