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Роналду поздравил Модрича, ставшего лучшим игроком года по версии ФИФА

30.09.2018 09:01 — Разное | Партизан  
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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил своего бывшего одноклубника хорватского полузащитника Луку Модрича с завоеванием награды лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Игрок мадридского "Реала" Модрич был назван лучшим на торжественной церемонии в понедельник. По результатам голосования он в борьбе за трофей обошел Роналду и египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Последний в итоге получил награду за лучший гол года – премию имени Ференца Пушкаша.

"Поздравляю Луку Модрича с завоеванием трофея. Салах заслужил получить премию Пушкаша — это был прекрасный гол", - сказал Роналду во время прямой трансляции в соцсети.

Сам португалец пропустил торжественную церемонию вручения наград ФИФА, в субботу он впервые прокомментировал ее итоги. По словам Роналду, у него уже есть несколько наград.

"Я играю, чтобы побеждать, а не завоевывать премии. Я нахожусь на самом высоком уровне уже 15 лет и горжусь тем, чего достиг", — подчеркнул футболист.

Напомним, Лука Модрич был назван лучшим игроком Чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России.

 
 
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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поздравил своего бывшего одноклубника хорватского полузащитника Луку Модрича с завоеванием...
 
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