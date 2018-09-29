Reuters: Трамп среди возможных претендентов на Нобелевскую премию мира-2018





Ким Чен Ын и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lim / Reuters)

Oб этом 29 сентября со ссылкой на источники в комитете премии сообщило агентство Reuters.





Изначально отношения у лидеров США и КНДР не складывались: Дональд Трамп даже называл Ким Чен Ына «маленьким ракетчиком» после проведения испытаний баллистических ракет. Северокорейский диктатор, в свою очередь, угрожал ядерными ударами по американской территории.





В июне 2018 года Трамп стал первым действующим президентом США, который провел переговоры с правителем КНДР для разрешения ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове.





Госсекретарь США Майк Помпео сообщил 26 сентября об «очень позитивной» встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, которая состоялась в Нью-Йорке во время заседания Генассамблеи ООН. Помпео добавил, что в октябре он отправится в Пхеньян для подготовки ко второму раунду переговоров Трампа с Ким Чен Ыном.





Имя лауреата Нобелевской премии мира-2018 будет озвучено на пресс-конференции 5 октября в норвежской столице - Осло. Вознаграждение в размере $1,4 млн будет вручено лауреату во время торжественной церемонии, которая пройдет 10 декабря.





В списке возможных претендентов на премию больше 300 кандидатов, однако Reuters пишет, что Трамп, скорее всего, войдет в шорт-лист. В нем также могут оказаться глава КНДР Ким Чен Ын, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, папа Римский Франциск, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Среди кандидатов от России Reuters называет коллектив «Новой газеты» и правозащитное общество «Мемориал».





Окончательный шортлист кандидатов пока не опубликован.