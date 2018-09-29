"Сразу подумала, что это неудачная покупка": "Дачная история" о переделке старой хаты в усадьбу

Когда человек чем-то увлекается по-настоящему, то результаты получаются просто удивительные. « Дачная история » Русланы — о чудесном превращении старого деревянного дома в настоящую усадьбу и об ее отце, стараниями которого дача стала важной частью семьи, со своей историей и артефактами.





Практически каждый человек имеет мечту, но далеко не каждый прилагает хоть какие-то усилия для ее осуществления. Я знаю человека, который увлечен своей мечтой на все 100% — это мой отец.





В 2012 году наша семья купила дачу — маленький домик в деревне. Он был не в самом лучшем виде, и когда я увидела впервые, то подумала, что это не самая удачная покупка. Мне тогда казалось, что на ремонта понадобится куча времени, и выйдет ли что-нибудь из всего этого — большой вопрос. Первоначальный план был прост — привести дом в состояние, когда он хоть как-то будет похож на жилой.



И именно тогда у отца за спиной появились крылья. Это были крылья вдохновения. Поменять пол и все стены в доме, починить крышу, пробурить скважину — ничто его не пугало. Закончив этот этап, отец приступил к той работе, от которой он стал получать настоящее удовольствие: нужно было придумывать саму «начинку» дома.









Решили сделать дом максимально деревенским: использовать природные материалы, (пол, потолок, стены — из натурального дерева), отремонтировали старые печи. В доме появились различные кувшины, чугуны, старинная мебель и предметы быта.





Изменения происходили и снаружи. Во дворе появились качели, мастерская. Отец пристроил веранду и необычную калитку. Появились клумбы — отдушина моей мамы, привели в порядок сад. Время от времени на участке объекты перестраивались, ибо душа требовала перемен. Также появлялись необычные объекты и сооружения, впервые показывая которые, отец радовался как ребенок.









Очень хочется рассказать про мастерскую, так как это место немного волшебное. Именно здесь воплощаются в жизнь все задумки отца: кусок дерева превратился в чудо-светильник, металл — в розы.













Комната имеет свою атмосферу, там очень много несовместимых друг с другом вещей (старые часы, будильники, значки, плакаты, лампы), и все вроде бы тебе знакомо, но ты каждый раз разглядываешь все эти штучки как будто впервые.





С тех пор, как наша семья купила этот дом, прошло уже 6 лет, но мой папа настолько увлечен идеей ее обустройства, что готов проводить там 24 часа в день и 7 дней в неделю. Порой кажется, что в его голове постоянно составляются планы, эскизы новых предметов интерьера. Когда он на даче, он всегда найдет, чем заняться в своей мастерской.





Этот уголок земли стал для всей нашей семьи особым местом, где каждый может отдохнуть душой, насладиться природой и работой. Не все планы еще осуществились, но в нашем случае это невозможно — ведь разве может закончиться этот бесконечный поток идей?