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"Сразу подумала, что это неудачная покупка": "Дачная история" о переделке старой хаты в усадьбу
Когда человек чем-то увлекается по-настоящему, то результаты получаются просто удивительные. «
Практически каждый человек имеет мечту, но далеко не каждый прилагает хоть какие-то усилия для ее осуществления. Я знаю человека, который увлечен своей мечтой на все 100% — это мой отец.
В 2012 году наша семья купила дачу — маленький домик в деревне. Он был не в самом лучшем виде, и когда я увидела впервые, то подумала, что это не самая удачная покупка. Мне тогда казалось, что на ремонта понадобится куча времени, и выйдет ли что-нибудь из всего этого — большой вопрос. Первоначальный план был прост — привести дом в состояние, когда он хоть как-то будет похож на жилой.
Решили сделать дом максимально деревенским: использовать природные материалы, (пол, потолок, стены — из натурального дерева), отремонтировали старые печи. В доме появились различные кувшины, чугуны, старинная мебель и предметы быта.
Изменения происходили и снаружи. Во дворе появились качели, мастерская. Отец пристроил веранду и необычную калитку. Появились клумбы — отдушина моей мамы, привели в порядок сад. Время от времени на участке объекты перестраивались, ибо душа требовала перемен. Также появлялись необычные объекты и сооружения, впервые показывая которые, отец радовался как ребенок.
Очень хочется рассказать про мастерскую, так как это место немного волшебное. Именно здесь воплощаются в жизнь все задумки отца: кусок дерева превратился в чудо-светильник, металл — в розы.
С тех пор, как наша семья купила этот дом, прошло уже 6 лет, но мой папа настолько увлечен идеей ее обустройства, что готов проводить там 24 часа в день и 7 дней в неделю. Порой кажется, что в его голове постоянно составляются планы, эскизы новых предметов интерьера. Когда он на даче, он всегда найдет, чем заняться в своей мастерской.
Этот уголок земли стал для всей нашей семьи особым местом, где каждый может отдохнуть душой, насладиться природой и работой. Не все планы еще осуществились, но в нашем случае это невозможно — ведь разве может закончиться этот бесконечный поток идей?
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Очередная история от читателей о чудесном превращении старого деревенского дома в благоустроенную дачу.
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